Isaac Fouto, periodista: "Si a un árbitro el VAR le interviene dos veces en un partido, lo sancionan"

Una semana más, el colectivo arbitral vuelve a situarse en el centro del debate tras el cúmulo de polémicas y decisiones controvertidas registradas este fin de semana en los partidos correspondientes a la Primera División del fútbol español. Una vez más, los colegiados quedan en el punto de mira y la afición no perdona ni el más mínimo error.

Pese a la percepción de los aficionados de distintos equipos, el Comité Técnico de Árbitros está cumpliendo con eficacia su labor. Desde su llegada, el Comité Técnico de Árbitros que preside Fran Soto dejó claro el criterio que rige su gestión: el rendimiento es la única moneda válida. Los árbitros que no cumplen con los estándares marcados quedan al margen de las designaciones, al margen de su prestigio, su historial o su bagaje internacional.

Gil Manzano durante el Real Sociedad - Barça, con Hansi Flick y Lamine Yamal mirándole de fondo / Dani Barbeito

En ese sentido, el periodista de la 'Cadena COPE' Isaac Fouto desveló una de las nuevas y más estrictas directrices del Comité Técnico de Árbitros que ya se está aplicando en estos momentos. Según esta información, "si a un árbitro el VAR le interviene dos veces en un partido, a ese árbitro le sancionan". De esta manera, la intervención del videoarbitraje se ha puesto "muy alto".

El motivo de esta política radica en que el CTA actual "no quiere la mínima interacción del VAR", según el periodista de 'COPE'. La intención es que los árbitros decidan por sí mismos en los momentos clave del partido, sin recurrir a apoyos externos.

Es por ello que se valora especialmente cuando un colegiado muestra una tarjeta roja directa sin necesidad de intervención del VAR, como sucedió con Díaz de Mera en la acción de Pathe Ciss durante el reciente Rayo Vallecano - Real Madrid. Por el contrario, si el árbitro opta por una amarilla y luego el VAR corrige la decisión para expulsar al jugador, "eso te cuenta como error, y dos errores te meten en la nevera", explicó Fouto.

Isaac Fouto confirmó que esta norma tiene implicaciones concretas y no se trata solo de una advertencia. Como ejemplo, señaló que el pasado fin de semana "ha habido 5 árbitros en la nevera", incluyendo a un nombre destacado como Gil Manzano. Con esto, el periodista enfatiza que, contrariamente a lo que muchos piensan, dentro del arbitraje "sí pasan cosas" cuando se cometen errores repetidos o se depende demasiado del VAR.