Isaac Fouto desvela los criterios para meter en la nevera a los árbitros: “Si a un árbitro el VAR le interviene…”

Día sí, día también, las polémicas arbitrales no cesan en LaLiga EA Sports. El más reciente fin de semana, sin ir más lejos, la expulsión de Brais Méndez en San Mamés generó especial indignación en la Real Sociedad, derbi que terminó igualado 1-1 tras la roja al futbolista 'txuri-urdin'. Matarazzo, entrenador de la Real, lamentó que el VAR no interviniera. Lo propio hizo Manolo González tras el penalti de Rubén Sánchez en Mestalla, mismo que luego fue admitido como fallo por la propia RFEF.

BILBAO, 01/02/2026.- El defensa de la Real Sociedad Jon Martín (d) ve una tarjeta amarilla durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 que Athletic Club y Real Sociedad disputan hoy domingo en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE / Luis Tejido / LUIS TEJIDO / EFE

Sobre este tópico y la intervención del VAR, justamente, habló Isaac Fouto, periodista del 'Partidazo' de COPE y especialista en arbitraje, explicando cómo se valora internamente la intervención del VAR y las consecuencias directas que puede tener para un colegiado. Según detalló, cada intervención del videoarbitraje cuenta como un error atribuible al árbitro principal: “Si a un árbitro el VAR le interviene dos veces en un partido, a ese árbitro le sancionan. Si el VAR interviene dos veces, como mínimo, son dos errores”.

Aunque el colegiado acuda al monitor y rectifique su decisión inicial, el CTA considera que se trata de acciones que deberían haberse detectado en directo. En ese contexto, dos errores en un mismo encuentro pueden provocar que el árbitro sea apartado temporalmente de la designación de partidos: "Por ejemplo, si saca amarilla y tiene que ir al VAR para expulsarle, eso le cuenta como error. Y dos errores te meten en la nevera".

El CTA quiere "mínima intervención"

Fouto puso como ejemplo la actuación de Díaz de Mera en una expulsión a Pathé Ciss ante el Real Madrid. En ese caso, el árbitro mostró directamente la tarjeta roja sin necesidad de acudir al VAR, un aspecto que, según explicó, "en el CTA se valora mucho”.

La filosofía actual del CTA apuesta por una mínima intervención del VAR, limitándolo a situaciones muy concretas: "Luego tú lo subsanas en la pantalla, pero son errores que le cuentan al árbitro y que tendría que haber visto. Este CTA quiere la mínima intervención del VAR. En jugadas donde hay un jugador que finge descaradamente, con este protocolo tan estricto, el que está en el VAR se ve obligado a intervenir", concluyó, abriendo la polémica de por qué el VAR no llama en determinadas situaciones a los árbitros para su corrección.