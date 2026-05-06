La instauración del paradigma alemán en LaLiga: Flick, Terzić, Matarazzo y... ¿Klopp?

El fútbol español podría dar un vuelco competitivo en la temporada 2026/2027 con una gran presencia de estilo alemán en el juego de LaLiga, que supondría una evolución táctica del fútbol español. La creciente presencia de entrenadores formados en la escuela alemana que se augura empieza a ser una realidad tras el reciente fichaje de Edin Terzić por el Athletic Club.

Flick, el ejemplo del cambio

El principal exponente de esta corriente en la liga española es Hansi Flick, quien ha logrado afianzarse al frente del FC Barcelona con unos resultados y un juego colectivo que sustentan sus exigencias tácticas. La disciplina y rectitud alemana que ha conseguido transimitir al club catalán, se puede ver dentro del terreno de juego con la presión constante y la convicción de sus futbolistas.

Tras una etapa inicial exitosa, el técnico alemán ha renovado su contrato hasta junio de 2028, en un claro voto de confianza por parte del club azulgrana. Su propuesta, basada en presión alta, ritmo intenso y disciplina táctica, ha devuelto al Barça una identidad competitiva reconocible en Europa que le ha permitido conquistar la Supercopa de España y está a escasos días de consagrarse matemáticamente como campeón de LaLiga en España.

En San Mamés se preparan para la transformación

La llegada de Terzić al Athletic Club quiere seguir con esta corriente. El exentrenador del Borussia Dortmund será el sustituto de Ernesto Valverde tras finalizar la actual campaña. El técnico alemán ha firmado hasta 2028 con el objetivo de iniciar un nuevo ciclo basado en un fútbol vertical y dinámico que permita volver a ver al Athletic en Europa y en los puestos más altos de la clasificación de LaLiga.

El referente de la Real Sociedad: Pellegrino Matarazzo

Poniendo el foco en otro equipo vasco, a finales de 2025 aterrizó un entreandor estadounidense en Anoeta para dirigir al club 'txuri-urdin'. Pellegrino Matarazzo no nació en Alemania, pero lleva 'empapándose' de su fútbol desde sus inicios como entrenador. Todos los clubes hasta ahora por los que habí pasado Matarazzo han sido alemanes.

En el año 2010 empezó de entreandor asistente con el Nurernberg II hasta el puesto de entrenador en U17 y U19. Tras 7 años en el Nurernberg, el técnico estadounidense pasó a dirigir al TSG Hoffenheim hasta el 2019, en donde se puso al mando de otro equipo alemán, el Stuttgart. Tras casi tres años con los 'suabos' volvió a Sinsheim para entrenar de nuevo al Hoffenheim hasta finales de 2024.

¿Método Klopp?

Las influencias alemanas siguen creciendo en el fútbol español. La temporada en 'blanco' del Real Madrid, sumada al enrarecido ambiente que vive un vestuario lleno de egos, sitúa a Álvaro Arbeloa, actual entrenador 'merengue', fuera del Santiago Bernabéu la próxima temporada.

Parece ser que Florentino Pérez y los aficinados madridistas tienen un nombre en la cabeza: Jürgen Klopp. El que fue entrenador del Liverpool durante 9 temporadas, antes entrenó en Alemania al Dortmund y Mainz; además de entrenar en la cantera del Eintracht Frankfurt al inicio de su travesía en los banquillos.

Una próspera evolución para el fútbol español

En un fútbol moderno tan físico, no sirve tan solo el buen juego con el balón. La presión tras pérdida, la transición rápida y una preparación física exigente, cualidades que adopta la escuela alemana, son claves para el actual panorama competitivo por el que pasa el fútbol. España, no se quiere quedar atrás.

Noticias relacionadas

La 'invasión' de la escuela alemana ya no es una teoría, es un fenómeno en marcha que puede marcar una nueva era dentro de nuestro fútbol; si se consigue fusionar los conceptos clave del fútbol español con los del alemán, LaLiga podría volver a estar en el debate de la mejor liga del mundo.