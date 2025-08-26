Las inscripciones son un problema: "Nos estamos cargando LaLiga"

Llega el tramo final del mercado de fichajes, y parece que ya es un habitual en LaLiga: hay equipos con problemas para inscribir a sus fichajes. La liga española se ha convertido en un referente en cuanto a la estrictez del límite salarial, pero también se está alejando, cada vez más, de ligas, entre las mejores del mundo, que no tienen estos rompecabezas.

El caso más sonado es el del FC Barcelona, que lleva varas ventanas de transferencias con esta losa, pero parece que es más grave en equipos de media tabla de LaLiga. Mientras los recién ascendidos a la Premier League gastan millonadas en fichajes (114 millones el Leeds, 126 millones el Burnley y 165 millones el Sunderland), equipos como el Getafe (1,8 millones de gasto) o el Sevilla (0€ de gasto) aún no han podido inscribir a todos sus jugadores.

"Tenemos que vender. Nos estamos cargando LaLiga con el vender. La norma es la norma y hay que cumplirla... Me veo obligado a vender a Uche", decía Ángel Torres, presidente azulón, sobre el asunto con una de sus mayores estrellas, Christantus Uche, que tendrá que poner rumbo a la Premier en las próximas horas para ayudar al límite salarial de la entidad madrileña. "Me veo obligado a venderle, no me queda otro remedio. Mañana pasa reconocimiento y se firma la operación", añadía a DAZN. Uche firmará por el Wolves por unos 20 millones de euros, pese a que su deseo era quedarse en Madrid.

"Confiemos en que no se vaya. Yo estoy en contra de que se vaya, es un jugador importantísimo y esto cada día se hace más difícil. Cada temporada no podemos empezar de cero, sin saber la plantilla con la que vas a contar. Si se va Uche tenemos un problema muy grave, entiendo la situación, pero no se puede estar a expensas de vender a un jugador tan importante como Uche", decía por su parte José Bordalás en la rueda de prensa tras el partido.

El Getafe aún tiene por inscribir a Neyou, Juanmi, Kiko Femenía, Álex Sancrís, Javi Muñoz y Abdel Abqar, mientras que Davinchi está inscrito con el filial.

Al otro lado del campo, el Sevilla FC, que con la venta de Loïc Badé al Bayer Leverkusen por 25 millones de euros solo ha podido inscribir a Rubén Vargas. El club del Nervión solo puede utilizar el 60% de lo que genere al estar excedido del límite salarial y contar con un ratio 1:4. Por ahora, no han podido inscribir a ninguno de sus refuerzos (Alfon González, libre; Gabriel Suazo, libre; Odysseas Vlachodimos, cedido por parte del Newcastle). Pese a no gastar ni un euro, la entidad deberá vender más si quiere poder contar con ellos. Como el Barça (aún no están inscritos Szczesny, Gerard Martin ni Roony Bardghji), será una situación que arrastren durante varios mercados.

Los otros casos

En otros equipos de LaLiga, el Levante era otro de los casos extremos. A falta de pocas horas para el arranque de la competición aún no tenía una plantilla competa inscrita, pero poco a poco han podido entrar algunos nombres. Para la Jornada 1 consiguió inscribir a Toljan, Matías Moreno, Pablo Campos, Manu Sánchez y Víctor García, aunque aún tienen pendientes las inscripciones de Kervin Arriaga, Matturro, Jon Ander Olasagasti, Íker Losada y Goduine Koyalipou.

Los demás, aunque la mayoría con problemas, han podido inscribir a todos sus fichajes.

Esta temporada, solo el alto gasto en fichajes del Real Madrid (62,5 millones en Hujsen, 50 millones en Álvaro Carreras y 45 millones en Franco Mastantuono) y del Atlético de Madrid (42 millones en Álex Baena y 26 millones en David Hancko) han ayudado a paliar una dinámica que ya es habitual en los últimos mercados: LaLiga es la que menos gasta de las mejores ligas del mundo.

Este año, la española (con 556,95 millones) está por debajo de la Premier League (2,83 mil millones), la Serie A (1,06 mil millones) y la Bundesliga (680,98 millones); el año pasado acabó por debajo de todas ellas, además de la Ligue 1 y la Saudi Pro League, justo por encima de la primera división brasileña, igual que en la 2023/24.