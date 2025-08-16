Así están las inscripciones de LaLiga 2025/26 tras la de Joan Garcia: última hora y fichajes pendientes

LaLiga 2025/26 ya ha echado a andar, pero las inscripciones siguen siendo la gran asignatura pendiente. Con el inicio del campeonato a la vuelta de la esquina, varios equipos todavía no tienen asegurada la presencia de sus fichajes, una desventaja que puede condicionar sus primeros pasos en la temporada.

El FC Barcelona ya ha logrado inscribir a Joan Garcia esta madrugada pero no Rashford, la situación de otros conjuntos es aún más alarmante. El caso más grave es el del Levante, con muy pocos jugadores inscritos a falta de un día para su estreno liguero, tres de ellos ayer.

El caso del conjunto 'granota' es uno de los más críticos, pero es único. Getafe, con 13 inscritos, y Sevilla, con 15, también trabajan a contrarreloj para ponerse al día.

¿Qué jugadores han sido inscritos hoy sábado 16 de agosto?

Joan Garcia (FC Barcelona)

¿Qué jugadores de LaLiga todavía no están inscritos?

Deportivo Alavés: Ninguna inscripción pendiente

Athletic Club: Ninguna inscripción pendiente

Atlético de Madrid: Ninguna inscripción pendiente

FC Barcelona: Rashford, Szczesny, Bardghji, Gerard Martín

Real Betis: Ninguna inscripción pendiente

RC Celta de Vigo: Ninguna inscripción pendiente

Elche CF: Iturbe

RCD Espanyol: Ninguna inscripción pendiente

Getafe CF: Neyou, Juanmi, Kiko Femenía, Álex Sancrís, Davinchi, Javi Muñoz, Abdel Abqar

Girona FC: Ninguna inscripción pendiente

Levante UD: Kervin Arriaga, Toljan, Matturro, Jon Ander Olasagasti, Goduine Koyalipou y gran parte de la plantilla del curso anterior.

RCD Mallorca: Bergström

CA Osasuna: Ander Yoldi

Real Oviedo: Ninguna inscripción pendiente

Rayo Vallecano: Ninguna inscripción pendiente

Real Madrid: Ninguna inscripción pendiente

Real Sociedad: Ninguna inscripción pendiente

Sevilla FC: Alfon, Suazo, Odysseas, Rubén Vargas, Akor Adams, Álvaro Fernández, Iheanacho, Rafa Mir, Januzaj, Joan Jordán

Valencia CF: Ninguna inscripción pendiente

Villarreal CF: Ninguna inscripción pendiente

Cabe destacar que cualquier equipo podrá realizar inscripciones justo antes del inicio de cada partido, y que el tiempo límite para ponerse al día será el 1 de septiembre a las 23:59, momento en el que se cerrará el mercado de fichajes.