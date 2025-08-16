LaLiga
Así están las inscripciones de LaLiga 2025/26 tras la de Joan Garcia: última hora y fichajes pendientes
Consulta qué jugadores no están inscritos hoy, con actualizaciones de los movimientos de los equipos en directo
LaLiga 2025/26 ya ha echado a andar, pero las inscripciones siguen siendo la gran asignatura pendiente. Con el inicio del campeonato a la vuelta de la esquina, varios equipos todavía no tienen asegurada la presencia de sus fichajes, una desventaja que puede condicionar sus primeros pasos en la temporada.
El FC Barcelona ya ha logrado inscribir a Joan Garcia esta madrugada pero no Rashford, la situación de otros conjuntos es aún más alarmante. El caso más grave es el del Levante, con muy pocos jugadores inscritos a falta de un día para su estreno liguero, tres de ellos ayer.
El caso del conjunto 'granota' es uno de los más críticos, pero es único. Getafe, con 13 inscritos, y Sevilla, con 15, también trabajan a contrarreloj para ponerse al día.
¿Qué jugadores han sido inscritos hoy sábado 16 de agosto?
- Joan Garcia (FC Barcelona)
¿Qué jugadores de LaLiga todavía no están inscritos?
- Deportivo Alavés: Ninguna inscripción pendiente
- Athletic Club: Ninguna inscripción pendiente
- Atlético de Madrid: Ninguna inscripción pendiente
- FC Barcelona: Rashford, Szczesny, Bardghji, Gerard Martín
- Real Betis: Ninguna inscripción pendiente
- RC Celta de Vigo: Ninguna inscripción pendiente
- Elche CF: Iturbe
- RCD Espanyol: Ninguna inscripción pendiente
- Getafe CF: Neyou, Juanmi, Kiko Femenía, Álex Sancrís, Davinchi, Javi Muñoz, Abdel Abqar
- Girona FC: Ninguna inscripción pendiente
- Levante UD: Kervin Arriaga, Toljan, Matturro, Jon Ander Olasagasti, Goduine Koyalipou y gran parte de la plantilla del curso anterior.
- RCD Mallorca: Bergström
- CA Osasuna: Ander Yoldi
- Real Oviedo: Ninguna inscripción pendiente
- Rayo Vallecano: Ninguna inscripción pendiente
- Real Madrid: Ninguna inscripción pendiente
- Real Sociedad: Ninguna inscripción pendiente
- Sevilla FC: Alfon, Suazo, Odysseas, Rubén Vargas, Akor Adams, Álvaro Fernández, Iheanacho, Rafa Mir, Januzaj, Joan Jordán
- Valencia CF: Ninguna inscripción pendiente
- Villarreal CF: Ninguna inscripción pendiente
Cabe destacar que cualquier equipo podrá realizar inscripciones justo antes del inicio de cada partido, y que el tiempo límite para ponerse al día será el 1 de septiembre a las 23:59, momento en el que se cerrará el mercado de fichajes.
