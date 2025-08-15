LaLiga EA Sports
Así están las inscripciones de LaLiga 2025/26: última hora y fichajes pendientes
Consulta qué jugadores no están inscritos hoy viernes 15 de agosto, con actualizaciones de los movimientos de los equipos en directo
LaLiga EA Sports 2025/26 abre el telón hoy viernes 15 de agosto, pero todavía queda mucho trabajo por hacer en materia de inscripciones. Con los primeros partidos del curso a la vuelta de la esquina, algunos equipos no tienen garantías de poder alinear a sus refuerzos de verano, lo que les hace partir con desventaja en los primeros compases de la temporada.
Si bien es cierto que las no inscripciones de Joan Garcia y Marcus Rashford con el FC Barcelona son las más sonadas, la situación de otros conjuntos es aún más alarmante. El caso más grave es el del Levante, con apenas 10 jugadores inscritos a falta de un día para su estreno liguero.
El caso del conjunto 'granota' es el más crítico, pues no cuenta con ningún portero inscrito, pero no es único. Getafe, con 13 inscritos, y Sevilla, con 15, también trabajan a contrarreloj para ponerse al día.
¿Qué jugadores han sido inscritos hoy viernes 15 de agosto?
- Mario Martín (Getafe)
- Mateo Joseph (Mallorca)
- Fran Pérez (Rayo Vallecano)
¿Qué jugadores de LaLiga todavía no están inscritos?
- Deportivo Alavés: Ninguna inscripción pendiente
- Athletic Club: Ninguna inscripción pendiente
- Atlético de Madrid: Ninguna inscripción pendiente
- FC Barcelona: Joan García, Rashford, Szczesny, Bardghji, Gerard Martín
- Real Betis: Ninguna inscripción pendiente
- RC Celta de Vigo: Radu, Borja Iglesias
- Elche CF: Iturbe
- RCD Espanyol: Ninguna inscripción pendiente
- Getafe CF: Neyou, Juanmi, Kiko Femenía, Álex Sancrís, Davinchi, Javi Muñoz, Abdel Abqar
- Girona FC: Ninguna inscripción pendiente
- Levante UD: Víctor García, Kervin Arriaga, Toljan, Matturro, Matías Moreno, Jon Ander Olasagasti, Goduine Koyalipou, resto de plantilla pendiente de inscribir salvo Manu Sánchez
- RCD Mallorca: Bergström
- CA Osasuna: Ander Yoldi
- Real Oviedo: Ninguna inscripción pendiente
- Rayo Vallecano: Ninguna inscripción pendiente
- Real Madrid: Franco Mastantuono
- Real Sociedad: Gonçalo Guedes, Duje Caleta-Car
- Sevilla FC: Alfon, Suazo, Odysseas, Rubén Vargas, Akor Adams, Álvaro Fernández, Iheanacho, Rafa Mir, Januzaj, Joan Jordán
- Valencia CF: Ninguna inscripción pendiente
- Villarreal CF: Ninguna inscripción pendiente
Cabe destacar que cualquier equipo podrá realizar inscripciones justo antes del inicio de cada partido, y que el tiempo límite para ponerse al día será el 1 de septiembre a las 23:59, momento en el que se cerrará el mercado de fichajes.
