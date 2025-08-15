Así están las inscripciones de LaLiga 2025/26: última hora y fichajes pendientes

LaLiga EA Sports 2025/26 abre el telón hoy viernes 15 de agosto, pero todavía queda mucho trabajo por hacer en materia de inscripciones. Con los primeros partidos del curso a la vuelta de la esquina, algunos equipos no tienen garantías de poder alinear a sus refuerzos de verano, lo que les hace partir con desventaja en los primeros compases de la temporada.

Si bien es cierto que las no inscripciones de Joan Garcia y Marcus Rashford con el FC Barcelona son las más sonadas, la situación de otros conjuntos es aún más alarmante. El caso más grave es el del Levante, con apenas 10 jugadores inscritos a falta de un día para su estreno liguero.

El caso del conjunto 'granota' es el más crítico, pues no cuenta con ningún portero inscrito, pero no es único. Getafe, con 13 inscritos, y Sevilla, con 15, también trabajan a contrarreloj para ponerse al día.

¿Qué jugadores han sido inscritos hoy viernes 15 de agosto?

Mario Martín (Getafe)

Mateo Joseph (Mallorca)

Fran Pérez (Rayo Vallecano)

¿Qué jugadores de LaLiga todavía no están inscritos?

Deportivo Alavés: Ninguna inscripción pendiente

Athletic Club: Ninguna inscripción pendiente

Atlético de Madrid: Ninguna inscripción pendiente

FC Barcelona: Joan García, Rashford, Szczesny, Bardghji, Gerard Martín

Real Betis: Ninguna inscripción pendiente

RC Celta de Vigo: Radu, Borja Iglesias

Elche CF: Iturbe

RCD Espanyol: Ninguna inscripción pendiente

Getafe CF: Neyou, Juanmi, Kiko Femenía, Álex Sancrís, Davinchi, Javi Muñoz, Abdel Abqar

Girona FC: Ninguna inscripción pendiente

Levante UD: Víctor García, Kervin Arriaga, Toljan, Matturro, Matías Moreno, Jon Ander Olasagasti, Goduine Koyalipou, resto de plantilla pendiente de inscribir salvo Manu Sánchez

RCD Mallorca: Bergström

CA Osasuna: Ander Yoldi

Real Oviedo: Ninguna inscripción pendiente

Rayo Vallecano: Ninguna inscripción pendiente

Real Madrid: Franco Mastantuono

Real Sociedad: Gonçalo Guedes, Duje Caleta-Car

Sevilla FC: Alfon, Suazo, Odysseas, Rubén Vargas, Akor Adams, Álvaro Fernández, Iheanacho, Rafa Mir, Januzaj, Joan Jordán

Valencia CF: Ninguna inscripción pendiente

Villarreal CF: Ninguna inscripción pendiente

Cabe destacar que cualquier equipo podrá realizar inscripciones justo antes del inicio de cada partido, y que el tiempo límite para ponerse al día será el 1 de septiembre a las 23:59, momento en el que se cerrará el mercado de fichajes.