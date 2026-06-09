Inquietud en el Athletic con Nico Williams: "Nos preocupa mucho, estamos muy encima de Nico"

La situación física de Nico Williams sigue siendo uno de los asuntos que más atención genera tanto en el Athletic Club como en la selección española. El extremo rojiblanco, concentrado actualmente con el combinado nacional para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, continúa con su proceso de recuperación bajo una estrecha supervisión conjunta entre los servicios médicos de ambas entidades.

Durante la comparecencia en la que el Athletic hizo balance de la temporada, el director de Fútbol de la entidad, Mikel González, dejó claro que la evolución del internacional es una prioridad absoluta para el club. "Nos preocupa mucho, estamos muy encima de Nico", subrayó González en una rueda de prensa compartida con el presidente, Jon Uriarte.

Nico Williams llegará muy justo al Mundial / Ricardo Larreina / AFP7 / Europa / Europa Press

El dirigente explicó que, tras sufrir el pasado 10 de mayo una lesión en la musculatura isquiosural de la pierna izquierda, el futbolista completó buena parte de su recuperación en las instalaciones de Lezama antes de incorporarse a la concentración de la selección. Desde entonces, el Athletic mantiene un seguimiento constante gracias al intercambio de información con el cuerpo médico federativo.

"La coordinación entre los servicios médicos del Athletic y los de la Federación Española es muy alta. Con Nico también estamos en contacto y una vez que pase el Mundial vendrá aquí para seguir con esos tratamientos que estamos realizando para él. No solo por pubis, sino por mantener ese cuerpo preparado para la exigencia de la elite", explicó.

Athletic Club - Valencia CF I La lesión de Nico Williams / LALIGA

González quiso aclarar además que el problema muscular que apartó recientemente al atacante de los terrenos de juego no guarda relación con las molestias de pubalgia que arrastró durante buena parte del curso. Una dolencia que llevó al club a modificar la estrategia de recuperación a mediados de temporada.

"Creo que nos equivocamos cuando priorizamos la disponibilidad de Nico respecto a pararle y realizar otro tipo de tratamientos más conservadores. Con ese primer tratamiento no fuimos capaces de conseguir su mejor versión compitiendo el fin de semana", admitió.

"Nico lleva sin hacer una pretemporada completa varias temporadas. Lleva una exigencia altísima con el Athletic y siempre ha solido ir con la selección. Tenemos que trabajar muy fuerte con él para que sea capaz de asumir esas demandas de la competición", reflexionó.

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Por último, González puso el foco en las características físicas del internacional y en la necesidad de encontrar el equilibrio adecuado para evitar futuras recaídas. "Su forma de jugar tremendamente explosiva y lleva al cuerpo al límite. Es un jugador que vive del talento, pero también de la explosividad. Es nuestra responsabilidad y un reto grande volver a ver la mejor versión de Nico. Estamos en ello", apostilló.