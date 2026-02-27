Una pachanga con Iniesta en Fuentealbilla para combatir la despoblación rural

Fuentealbilla es un municipio de Albacete de poco más de 1.800 habitantes, pero con una dimensión planetaria. Es el efecto de lo conseguido por Andrés Iniesta, uno de sus vecinos más ilustres. “El de Fuentealbilla” es solo una de esas fórmulas que han permitido ubicar en el mapa la geografía española a través de sus protagonistas, como sucede también con “el de Tegueste” (Pedri), “el de Arroyo de la Miel” (Isco) o el “mago de Moaña” (Iago Aspas). LaLiga y su ‘partner’ Airbnb han querido aprovechar esa sinergia para lanzar una serie de acciones que pongan en valor los pueblos y contribuyan a combatir la despoblación rural, revitalizando pequeñas y medianas localidades que tanto han aportado al fútbol a través de grandes protagonistas.

Un tour privado por la casa de Morientes

“El fútbol en los pueblos es mucho más que deporte. Es un nexo de unión, una forma de comunidad y un elemento que desarrolla la idiosincrasia del lugar. Es juntarse un domingo en el bar, compartir un café, comentar si aquella jugada fue o no penalti, debatir, reír, incluso enfadarse”, comentó Isabel Forner, periodista deportiva que condujo el acto de presentación de la alianza entre Airbnb y LaLiga y que también protagoniza una de las activaciones de la campaña.

Fernando Morientes, ex jugador del Real Madrid. / ANNA HUIX

Los usuarios de la plataforma podrán vivir un día de partido con la comunicadora en el estadio de Mendizorroza, casa del Alavés, con acceso VIP para conocer los secretos del club y del juego desde dentro. La segunda de las experiencias tendrá como protagonista al actor Arturo Valls, que preparará una de sus famosas paellas para los elegidos. Uno de los que ya ha disfrutado de ese plan en reuniones organizadas por el presentador es Fernando Morientes, protagonista de otra de las actividades de Airbnb y LaLiga.

El exdelantero del Real Madrid, entre otros equipos, ofrece un tour privado por su casa, donde se podrá recorrer el amplio elenco de objetos que ha acumulado a lo largo de su carrera. “La pieza más especial es el balón con el que marqué cinco goles a la UD Las Palmas (el 10 de febrero de 2002, en un partido que terminó 7-0). No lo limpio todos los días, pero casi. Tengo además 300 camisetas intercambiadas con amigos y rivales, medallas y recuerdos de todos los países en los que he jugado, como Francia e Inglaterra”.

Cómo participar en la experiencia con Iniesta

La experiencia estrella es la posibilidad de jugar un partido en Fuentealbilla junto a Iniesta y miembros del equipo local, el Rayo de Fuentealbilla. La leyenda del Barça invitará a un huésped y a sus dos acompañantes a disputar una pachanga de cuatro contra cuatro en las calles del pueblo. La jornada incluirá también un recorrido por los lugares que marcaron la infancia del autor del gol que dio a España su único Mundial: desde la panadería hasta la carnicería, pasando por la pista de petanca o el bar de la localidad.

Andrés Iniesta, en la promoción de la acción conjunta entre Airbnb y LaLiga. / ANNA HUIX

“Me hace muchísima ilusión abrir las puertas de mi pueblo. Fuentealbilla siempre será parte de mí”, destacó el exjugador. “Iniesta representa la manera en que se vive el fútbol más allá de los estadios: a través de los viajes, las experiencias y las raíces que nos unen. Con esta colaboración junto a Airbnb, queremos acercar aún más esa esencia a nuestros aficionados”, explicó Jorge de la Vega, director ejecutivo de LaLiga, durante la presentación del acuerdo. “Junto a Iniesta, un ídolo para tantos, descubriremos los rincones más especiales de esta localidad. Esta experiencia es una celebración de la riqueza cultural que comparten muchos pueblos de España”, aseguró Jaime Rodríguez de Santiago, director general de Airbnb para España y Portugal.

La experiencia se celebrará el 14 de marzo en Fuentealbilla. Los interesados podrán enviar su solicitud de reserva a partir del 2 de marzo a las 14.00 (CET) a través de airbnb.com/laliga-iniesta. Esta colaboración con LaLiga se enmarca en el Compromiso Rural de Airbnb, una iniciativa lanzada por la compañía para dinamizar el turismo en zonas poco conocidas y generar nuevas oportunidades. Responde, según datos de la propia firma, patrocinadora de LaLiga desde agosto, al deseo de nueve de cada diez españoles de descubrir destinos menos masificados y con mayor arraigo local.