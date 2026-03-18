LaLiga bate récord de ingresos y asistencia a los estadios: "Seguiremos creciendo"

LaLiga sigue creciendo. La patronal del fútbol español ha alcanzado unos ingresos totales normalizados de 5.464 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,1% respecto al ejercicio anterior si se eliminan los efectos extraordinarios, como las conocidas palancas. Se trata de la cifra más alta de la serie histórica en términos comparables y confirma la recuperación estructural del modelo tras años marcados por ajustes financieros.

La tendencia, además, no se detiene. Las previsiones que maneja la propia organización apuntan a que la competición superará los 5.700 millones de euros en la temporada 2025/26, rozará los 6.000 millones en la 2026/27 y los superará con claridad en la 2027/28. Un crecimiento sostenido que se apoya en el aumento de ingresos recurrentes y en la expansión internacional del producto.

La cifra de negocio ha crecido un 8,8%, mientras que el resultado antes de impuestos se sitúa en -70 millones de euros. Un dato negativo, aunque contenido, que se explica en gran medida por el contexto de inversión y transformación que atraviesan los clubes. En ese sentido, la inversión neta ha aumentado un 12%, hasta alcanzar los 984 millones de euros.

Uno de los pilares del modelo sigue siendo el control financiero. La deuda neta senior se sitúa en 4.794 millones de euros, un 17% más, aunque desde LaLiga insisten en que se trata de una deuda “perfectamente estructurada a largo plazo”, en muchos casos vinculada a proyectos estratégicos y al desarrollo del Plan Impulso. Clubes como Betis, Valencia, Barcelona o Sevilla han reorganizado sus pasivos dentro de este marco.

El gran salto de la temporada se produce en los ingresos de estadio. El matchday alcanza un récord histórico de 902 millones de euros, muy por encima de los 503 millones registrados en la campaña 2024/25, a los que se suman 399 millones asociados al Plan Impulso. Este crecimiento se explica también por el aumento de la asistencia. "Seguiremos creciendo", aseguró Javier Gómez, director general corproativo de LaLiga.

LaLiga ha registrado 17,4 millones de espectadores en los estadios y prevé cerrar la próxima temporada en torno a los 18 millones, con una ocupación media del 84,5% en la EA Sports y del 69,5% en el conjunto del sistema. En cuanto al reparto de ingresos, el negocio comercial lidera con 1.684 millones de euros, seguido por los derechos de retransmisión, que aportan 1.576 millones. A ello se suman 797 millones procedentes de traspasos.

LaLiga ha experimentado una caída en los ingresos por traspasos de jugadores, que se sitúan en 797 millones de euros. Un descenso que responde a una cuestión clave en el modelo económico del fútbol español: la composición del coste de plantilla. A diferencia de otras grandes ligas europeas como la Bundesliga, el gasto en LaLiga se concentra en mayor medida en salarios de jugadores que en pagos a terceros clubes por fichajes.

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Es decir, el fútbol español destina más recursos a retener talento que a adquirirlo, mientras que en Alemania el peso de los traspasos dentro del coste de plantilla es significativamente mayor. Pese a ello, el coste total de plantilla deportiva entre ambas competiciones es muy similar, incluso teniendo en cuenta que la Bundesliga cuenta con dos equipos menos.