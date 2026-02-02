Indignación en la Real Sociedad por la roja a Brais: "No nos han dado explicación"

La Real Sociedad salió de San Mamés con un punto y un profundo malestar arbitral tras el derbi ante el Athletic Club, marcado por la expulsión de Brais Méndez en el tramo final del encuentro. El conjunto donostiarra se había adelantado en el marcador y acariciaba la victoria hasta que la inferioridad numérica y el gol local en los últimos minutos dejaron el duelo en empate (1-1).

El partido se puso de cara para la Real con el 0-1 de Gonçalo Guedes, de gran factura, resultado que mantuvo hasta el minuto 83. Fue entonces cuando Brais Méndez vio la tarjeta roja directa tras una acción con Paredes, en la que el jugador realista reaccionó con una bofetada después de haber sido empujado. La decisión arbitral no fue revisada en el VAR, un aspecto que generó un fuerte enfado en el conjunto visitante. Cinco minutos después, Iñigo Ruiz de Galarreta firmó el empate definitivo para el Athletic.

Tras el encuentro, el entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, fue claro al valorar la expulsión en rueda de prensa: “Después de ver las imágenes de la acción que le costó la roja directa a Brais Méndez en el partido frente al Athletic Club queda bastante claro que no fue”. El técnico estadounidense también lamentó la falta de revisión: “No nos han dado ninguna explicación de por qué no la revisaron en el VAR y en el momento no la vimos en nuestro monitor, pero luego sí la he visto y me queda bastante claro que no fue”.

Pellegrino Matarazzo / LALIGA

En cuanto al desarrollo del partido, Matarazzo explicó que el equipo tuvo un rendimiento “no excelente, pero sí bueno”, y aunque reconoció que “siempre queremos ganar”, aceptó el reparto de puntos. “Tuvimos bastante control, sobre todo después del 0-1, pero sigo siendo crítico y nos tenemos que exigir más para estar a alto nivel”, señaló. El entrenador añadió: “Hay que ser positivos. Mantuvimos la estabilidad tanto a nivel ofensivo como defensivo y tuvimos una idea clara de cómo queríamos abordar el partido, sobre todo en la búsqueda de espacios. Tengo una sensación mezclada porque si queremos ganar partidos tenemos que rendir mejor”.

ARAMBURU, INDIGNADO

Desde el vestuario, Jon Aramburu también puso el foco en la acción de la expulsión. “Eso es lo que me parece más grave de todo, que el VAR no entre porque si es por doble amarilla o algo así, el árbitro se puede equivocar, pero ya teniendo el VAR no puede pasar eso y que no lo vayan a ver”, afirmó. El lateral insistió en que “hemos visto la jugada repetida varias veces, y es evidente que no es roja”.

Aramburu consideró que el empate supo a poco: “Lo teníamos ahí, el equipo ha hecho un trabajo muy bueno. Hemos corrido mucho, y se te queda esa sensación de pensar que podíamos haber ganado”. Aun así, recordó la dificultad del escenario: “Sumar aquí nunca es fácil. El Athletic es un gran rival, un gran estadio que aprieta mucho”.

Sobre el momento del equipo, el jugador destacó la etapa actual: “El equipo se ve diferente. Estamos en buena racha y hay que seguir así”, y, pese a la polémica, concluyó: “Han conseguido el empate y a seguir, que el miércoles tenemos un gran partido”.