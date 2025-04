Iñaki abraza la Champions y deja sin premio a Las Palmas

Llegando al tramo final de temporada y con el objetivo de estar en la próxima Champions League, el Athletic Club sigue asentándose como el cuarto mejor equipo de esta Liga, esta vez sumando tres puntos valiosos (1-0) ante una UD Las Palmas que se apuntó un resbalón imperdonable en la lucha por la permanencia. Iñaki Williams fue el héroe para aferrarse cada vez más fuerte a la Liga de Campeones que viene.

Los de Ernesto Valverde tienen dos objetivos claros en este cierre de curso: escoltar a Barça, Madrid y Atlético en el 'top 4' y llegar a la gran final de la Europa League a disputarse en su estadio. Para lo segundo deberán superar en semis al Manchester United. Para lo primero era menester vencer a los de Diego Martínez en San Mamés, potenciados tras sumar dos victorias seguidas ante el Getafe y los colchoneros, que tiraron la Liga en Gran Canaria.

Y aunque plantarían cara en La Catedral, los locales no tardaron ni cinco minutos en estrenar el luminoso. Iñaki Williams firmó un golazo adentrándose por banda, buscando el disparo y, con un suave toque, batiendo la resistencia de Horkas.

LAS PALMAS RESISTIÓ

Castigo incial que podía ser señal de una goleada. Nada más lejos de la realidad: se afirmó atrás el visitante y brindó pelea golpe a golpe, teniendo una clarísima en el mano a mano que falló Sandro ante Unai Simón y otro más de McBurnie que volvió a salvar el portero de la Roja.

Todo el equilibrio que tuvo la primera parte desapareció para la segunda. El equipo del 'Txingurri' se volcó en ofensiva con el objetivo de aumentar la ventaja. Y si no lo consiguió fue porque entre Horkas y los palos se forjó la resistencia de Las Palmas.

La misma le permitió al cuadro isleño buscar oro entre sus escasas oportunidades, aunque también tuvo su cuota de suerte el Athletic. Januzaj rompió el travesaño de Unai con un zurdazo que hubiera sido candidato a Puskas, y el guardameta de los vascos estiró su pie en otra jugada para evitar el 1-1 de Jaime Mata.

Así se encaminaron al final del partido, no sin antes vivir una pequeña discusión de hermanos: Nico Williams le reclamó a Iñaki por no darle la pelota en un dos contra uno. No fue grave, porque los tres puntos se quedaron en Bilbao. El Athletic llegó a los 60 puntos y mira aliviado al tramo final. Todo lo contrario a la UD Las Palmas, a la que ya le entran prisas por no caer al abismo con sus escasos 32 puntos.