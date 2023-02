Imanol-Carvalhal, duelo táctico en Donosti

El técnico portugués busca construir en Vigo lo que ya ha conseguido el guipuzcoano en el Reale Arena El luso considera a la Real Sociedad “el mejor” equipo de LaLiga más allá de las individualidades de Barça y Madrid

Imanol Alguacil y Carlos Carvalhal marcan el paso de la Real Sociedad y el Celta con un estilo muy parecido. El técnico portugués busca construir en Vigo lo que ya ha conseguido el guipuzcoano en Anoeta, donde este sábado se espera una gran batalla táctica.

La victoria del lunes en Cornellá ante el Espanyol devolvió a la Real Sociedad a la buena senda liguera tras el tropiezo en casa la jornada anterior frente al Valladolid, circunstancia que tratará que vuelva a ocurrir.

Le visita el Celta, un rival al que en los últimos tiempos parece tenerle tomada la medida y frente al que buscará tres nuevos puntos que le sigan confirmando en la tercera plaza, a la vez que alimente el sueño de disputar la próxima Liga de Campeones.

Los txuri urdin están en una fase decisiva del campeonato. Fuera de la Copa del Rey y sin tener que disputar la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Liga Europa tras haber logrado el primer puesto de su grupo, afrontan un tramo del calendario más amable con la ventaja de tener únicamente un partido por semana, lo que le está sirviendo no solo para llegar a los partidos más descansados, sino también con más efectivos.

Porque si la pasada jornada Imanol Alguacil recuperaba para la causa a Mikel Merino, Álex Sola y Ander Guevara, esta semana se han sumado Andoni Gorosabel y Jon Pacheco, aunque ninguno de los dos han entrado en la convocatoria ya que apenas han podido completar dos entrenamientos y, en el caso de Gorosabel, además hoy ha vuelto a hacerse daño en el tobillo, aunque no parece nada grave.

Ambos se quedarán por tanto fuera junto a los lesionados David Silva, Mohamed-Ali Cho, Aritz Elustondo y Sadiq Umar, alguno de los cuales se espera pueda estar disponible la próxima semana.

Repite por tanto Alguacil la convocatoria de la pasada jornada, lo que plantea dudas similares en cuanto a la confección del once incial.

Barrenetxea apunta a repetir como lateral derecho porque aunque Sola jugó unos pocos minutos en Cornellá, aún necesita más rodaje. Zubeldia y Le Normand son inamovibles en el centro de la zaga y quizás Aihen podría tener alguna opción en la izquierda en lugar de Diego Rico.

Con Merino de vuelta en el medio es probable que el navarro, uno de los jugadores básicos para el técnico, regrese a la titularidad, aunque el excelente rendimiento de Illarramendi en los últimos compromisos hace que el mutrikuarra siga teniendo opciones de salir de inicio, por lo que ambos podrían jugarse un puesto en el once con Brais, que vuelve a enfrentarse a su exequipo y que no está como antes del Mundial.

Más difícil parece que puedan perder su sitio Zubimendi, Kubo, Oyarzabal y Sorloth.

El Celta que mañana se encontrarán los realistas será distinto al que derrotó en Balaídos en la primera vuelta por 1-2. Con Carlos Carvalhal han mejorado bastante y la siempre amenazante presencia de Iago Aspas –la Real es el segundo club tras el Sevilla al que más goles le ha marcado (11)-, a la que se suma un Haris Seferovic que regresa a Donostia, convierten a los vigueses en un enemigo peligroso.

Lo asume el técnico celeste. La cita es un desafío mayúsculo para su equipo, incluso superior, puntualizó, al que encaró la semana pasada contra el Atlético de Madrid. Imanol juega para desmontar el sistema defensivo de su rival; Simeone construye sus éxitos desde la solidez defensiva y la pegada de sus atacantes.

El relato de Carvalhal en la víspera del partido fue contundente. El portugués teme a la Real Sociedad, “el mejor” equipo de LaLiga más allá de las individualidades del Barcelona y el Real Madrid.

Desmontar el 4-3-3 de Imanol, en el que está brillando el exceleste Brais Méndez, es su obsesión. El luso prepara los partidos dependiendo del rival que tendrá enfrente, por eso le gusta esconder sus cartas. Nunca da pistas sobre su once –no lo ha repetido desde su llegada a Vigo-.

Pese a todo, se da por segura la vuelta de Unai Núñez al centro de la defensa tras cumplir sanción frente al Atlético. Ese será, en principio, el único cambio en el once, aunque no está descartado que Carvalhal devuelva la titularidad a Franco Cervi en el centro del campo o sitúe a Seferovic como compañero de Aspas en punta, pese a que él todavía no lo veo para jugar los 90 minutos.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Sociedad: Remiro; Barrenetxea, Zubeldia, Le Normand, Rico; Zubimendi, Merino, Brais, Kubo; Oyarzabal y Sorloth.

Celta: Iván Villar; Mingueza, Aidoo, Unai, Javi Galán; Carles Pérez, Beltrán, Gabri Veiga, Luca o Cervi; Aspas y Larsen o Seferovic.

Árbitro: Ortiz Arias (Madrileño).

Estadio: Reale Arena.

Hora: 14.00