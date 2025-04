La IA irrumpe con fuerza en el fútbol español: "Va a cambiar la competición"

Las nuevas tecnologías siguen dando pasos de gigante y cobran cada vez más importancia en nuestro día a día. Son muchos los ámbitos donde la inteligencia artificial ha irrumpido con fuerza y el mundo del fútbol no es ajeno a toda esta revolución con un futuro muy marcado. La IA ha llegado para quedarse.

Clubes de Primera y Segunda División, así como LaLiga, ya han implementado la IA en sus métodos de trabajo. En ese sentido, el campeonato español tiene claro que "sería absurdo mirar para otro lado con una tecnología tan potente como esta". En palabras de Javier Gil, Jefe de Desarrollo e Implementación IA de LALIGA, la cuestión "no es si usarla o no usarla, sino cómo usarla para obtener los mejores resultados".

LaLiga, pionera

Y en ello trabaja la patronal del fútbol español: "La IA va a traer grandes consecuencias en muchísimos sectores y a nivel social muy grandes. Y nosotros creemos que es necesario adaptarse a esta tecnología y a este sistema. No es el futuro, la inteligencia artificial es el presente y está cambiando la manera en la que trabajamos, la manera en la que tomamos decisiones, y por supuesto, va a cambiar también la competición".

Aunque para el público general sea una gran desconocida, esta herramienta tecnológica ya está presente en el día a día. "Hay una parte más visible, que puede ser la parte de análisis de partidos, del marketing o del 'scouting' que realizan muchos clubes. Pero hay otra parte más silenciosa, igual de transformadora o más. Sería todo lo que tiene que ver con la automatización de procesos dentro de la industria y con la eficiencia operativa", explica Gil.

Una vez más, ante cambios que pueden revolucionar el sector, LaLiga actúa como pionera y otorga toda la ayuda posible a los clubes profesionales: "Ya estamos preparando planes tanto de formación, así como valorando el poder de proporcionar herramientas de inteligencia artificial y democratizar aún más el acceso a esta tecnología".

Juan Iraola, director de transformación digital del Grupo Baskonia-Alavés, añade que "LaLiga nos provee a todos los clubes de Primera y Segunda División de un montón de datos a través de 'computer vision' (visión artificial), otra modalidad de inteligencia artificial que a partir de las imágenes te aporta un montón de estadísticas. LaLiga las ofrece a los clubes para que hagan sus análisis, tanto del juego propio como de rivales, de los jugadores, etc".

En ese marco, la Oficina de Clubes de LaLiga, una consultoría interna que apoya a las entidades en su crecimiento, se concibe imprescindible para una mejor relación entre ambas partes. "Las iniciativas de consultoría, que nosotros realizamos a través de la Oficina de Clubes, al final están orientadas a asesorar a clubes, a acompañarlos y a generar entornos seguros para que puedan probar nuevas tecnologías", expone Javier Gil.

El trabajo de Olocip

Olocip es una de las empresas pioneras en el fútbol español y su fundador, el exjugador Esteban Granero, afirma que "la IA no viene a sustituir a nadie, sino a potenciar las capacidades de los profesionales del fútbol". Un discurso en la misma línea que Javier Gil. Pese al miedo que a veces generan los cambios, el Jefe de Desarrollo e Implementación IA de LALIGA esclarece que "no veo el escenario en el que la inteligencia artificial pueda sustituir a los deportistas, en este caso a nuestros jugadores".

En el mundo del fútbol, son múltiples las áreas en las que puede aplicarse la IA. No solamente se usa en la parte deportiva, sino también en el ámbito corporativo. "Ahí reside gran parte de su potencial. En el ámbito deportivo/táctico, puede ayudar a preparar un partido analizando al rival, identificando sus puntos débiles, cómo contrarrestar sus fortalezas... Y en el ámbito extradeportivo, es fundamental en todo el ciclo de vida del jugador: scouting, fichajes, desarrollo, renovaciones, planificación de plantilla...", valora Granero.

Ambas áreas están interconectadas: "Por ejemplo, un fichaje (estratégico) debe encajar en un sistema táctico (deportivo). La IA ayuda a alinear estas decisiones".

Esteban Granero, CEO de Olocip / Olocip

Olocip, una consultoría especializada en el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial en el deporte, colabora con equipos de primer nivel en diferentes países como México, Alemania, Portugal... En España, trabaja con equipos como Espanyol, Alavés o Cádiz, a los que aporta "valor a través de nuestros modelos de IA que se basan en varias áreas clave: el scouting, el análisis táctico y de rendimiento, el rendimiento físico y la prevención de lesiones, el ticketing y 'fan engagement' y la gestión de datos en un club".

Pero la gran pregunta es si todos los clubes tendrán las mismas oportunidades para acceder a los avances tecnológicos. "Nuestra máxima es democratizar el acceso a la tecnología y adaptarnos a los distintos presupuestos independientemente del poder económico que tenga el club. Esto es clave para que todos puedan crecer y tener las mismas oportunidades", expone Granero.

El Alavés, a la cabeza en cuanto a IA

Una de las entidades que ha implementado la inteligencia artificial en su día a día es el Alavés. Juan Iraola asegura que "la IA tiene diferentes modalidades y cubre muchos aspectos, por no decir todos. Uno de ellos es aplicado al análisis de datos. En el Grupo Baskonia-Alavés, gracias a Olocip, hemos mezclado bases de datos de distintas entidades que hasta el momento habían trabajado de forma diferente. Todo se sube a la nube y sirve para el análisis de datos, CRM y descuentos en tiendas".

En el aspecto más corporativo, la IA puede utilizarse "en recursos humanos" y en "comunicación", en este caso gracias a su colaboración con la empresa francesa ScorePlay. El objetivo final no es otro que buscar la eficiencia. La IA sirve para "optimizar el trabajo de determinadas áreas", como podría ser la "búsqueda de fotografías" para hacer un reportaje o la "creación de un texto para incorporar perfiles a la entidad".

El Deportivo Alavés celebra un gol en Montilivi / Alavés

"Por ejemplo con un vídeo de la típica rueda de prensa del entrenador o del jugador, se transcribe, se hace el resumen, se revisa y se publica. Eso ha sido increíble", comenta Iraola, que nos explica otros usos diarios en un club de Primera División: "Hace poco el Departamento de Desarrollo Internacional hizo una colaboración con LaLiga y mandó a un exjugador japonés para hacer algunas acciones con el Alavés. Se grabó un vídeo corto y en japonés. ¿Hay alguna solución que pueda hacer la transcripción en español y en inglés? Enseguida, de forma inmediata, subías el vídeo y te generaba la transcripción".

Los aficionados no se quedan atrás

La afición suele ser la parte más importante de un club. En ese sentido, ¿qué puede aportar la IA a los aficionados? "Puede enriquecer enormemente su experiencia", asegura Granero, que pone como ejemplo la comprensión del juego: "Ayuda a entender conceptos tácticos complejos o el valor real de jugadores menos mediáticos". Y ahora que está de moda, la IA también es útil para las Ligas Fantasy, "con herramientas más sofisticadas para tomar decisiones basadas en predicciones de rendimiento".

Mejorar la experiencia del aficionado es "uno de los objetivos": "Si una persona es socia del Baskonia y del Alavés y tiene perfiles, se fusionan para tener solamente uno con todas sus interacciones. El objetivo de subir los datos al 'Data Lake' (a la nube) es poder interactuar con la afición de forma personalizada; en un club de fútbol está la dificultad de que tienes un conjunto de aficionados muy heterogéneo. No es lo mismo interactuar con uno de entre 50 y 60 años que igual no ha comprado en tienda online, que con un chaval joven de 25 o 30 que ha comprado alguna entrada, que ha obtenido la cesión del abono de algún socio...", valora Iraola.

Por otro lado, también destaca el reconocimiento facial, "que es otra modalidad de IA" que usan "en nuestras instalaciones multideporte BAKH". "Le puedes preguntar al socio si quiere darse de alta para entrar al campo sin carnet. Aunque parece que las autoridades han cambiado la legislación y quizás hay que echarlo para atrás", añade Juan.

En definitiva, la IA puede hacer el fútbol más interesante y generar nuevas formas de interactuar con el deporte. Puede valorar objetivamente el rendimiento, identificar talento oculto, predecir la adaptación de un fichaje a un nuevo equipo o liga, e incluso estimar el riesgo de lesión o ayudar a conocer mejor al aficionado. "El que no se suba a este tren, o al menos no se rodee de profesionales capaces de interpretar el dato y entender qué es útil y qué no, se quedará atrás", concluye Granero.