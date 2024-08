Hugo Duro amenaza la fiabilidad del Celta en Balaídos

La fiabilidad del RC Celta en Balaídos, donde el equipo se mantiene invicto desde la llegada de Claudio Giráldez, supondrá este viernes un exigente examen para el Valencia, que podrá contar con Hugo Duro tras superar el dolor en la espalda que arrastraba del partido ante el Barcelona.

El técnico celeste todavía no ha repetido alineación desde que en el pasado mes de marzo sustituyó a Rafa Benítez. Tampoco parece que lo hará mañana, teniendo en cuenta la proximidad del próximo compromiso liguero, el lunes contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica.

La fragilidad defensiva exhibida en el primer tiempo ante el Deportivo Alavés, el buen rendimiento de Ilaix Moriba en el centro del campo y la recuperación de Vicente Guaita pueden motivar las primeras rotaciones, aunque Giráldez no ha dado pistas sobre sus movimientos. No obstante, la presencia de Rafa Mir en la delantera valencianista puede forzar la titularidad de Jailson, con la duda de si Giráldez hace debutar como titular al joven Javi Rodríguez o repite con Manquillo.

Damián Rodríguez parece fijo en la medular, donde le podría acompañar Moriba para dotar de mayor músculo a un centro del campo en el que se mantendrían Hugo Álvarez y Mingueza en los costados. Arriba también se esperan novedades. El sueco Williot Swedberg, decisivo en el triunfo ante el Alavés, y Borja Iglesias podrían acompañar a Iago Aspas, al que su entrenador no dará descanso pese a tener un partido 72 horas después en Villarreal.

Para el Valencia, ganar en Balaídos supondría sus primeros puntos y un subidón de confianza en medio de un calendario más que difícil que inició el pasado sábado con una derrota ante el Barça y que sigue, tras pasar Balaídos, en el Nuevo San Mamés, el Metropolitano y en Anoeta, y que incluye también en Mestalla partidos contra el Villarreal, el Girona y el Osasuna, todo ello en las primeras ocho jornadas.

Baraja llega a Balaídos con las mismas bajas con las que empezó la Liga: José Luis Gayà en el lateral izquierdo y Sergi Canós y Fran Pérez en los costados, lo que obliga al técnico vallisoletano a apostar por un once muy similar al mostrado ante el Barça, si es que no repite alineación, y con mucha presencia en la cantera en el banquillo. No obstante, el técnico no descartó la presencia en la lista de Luis Rioja, el extremo izquierdo que se ha pasado las últimas cuatro temporadas en el Alavés y que firmará en las próximas horas por el club que entrena el entrenador vallisoletano, que pidió al jugador al final del pasado curso.

Tras una pretemporada con "sombras", como el propio técnico reconoció, el Valencia compitió el pasado sábado ante el Barcelona en una primera parte en la que gozó de más ocasiones que el conjunto culé, pero en la que se quedó sin gas en una segunda mitad en la que apenas compareció por Mestalla, una situación que quiere cambiar con más continuidad.

La presencia de Giorgi Mamardashvili bajo palos mientras sigue pendiente de su futuro y de una posible cesión de vuelta a Valencia si ficha por el Liverpool, y la continuidad de Hugo Duro, que pese a no entrenarse el martes por unas molestias en la espalda, invitan al optimismo a Baraja, que no tendrá que mover su 'bloque' en Balaídos.

Alineaciones probables

RC Celta: Guaita; Javi Rodríguez, Jailson, Carlos Domínguez; Mingueza, Moriba, Damián, Hugo Álvarez; Williot, Aspas y Borja Iglesias.

Valencia: Mamardashvili; Thierry, Mosquera, Yarek, J. Vázquez; Rafa Mir, Pepelu, Guerra, Diego López; Almeida y Hugo Duro

Árbitro: Munuera Montero (comité andaluz)

Estadio: Balaídos.

Hora: 19.00