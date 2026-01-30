La hostelería, en contra de Tebas y su diana contra los bares para frenar la piratería: "Me recuerda a Trump o Maduro"

Hace tan solo unos días el presidente de LaLiga, Javier Tebas, anunciaba una nueva medida que pretendía ser un incentivo para que los espectadores y seguidores de la Primera División del fútbol español participaran en la guerra contra la piratería.

Para ello, se habilitará un Canal de Denuncias que pretende ser "una herramienta fácil, segura y confidencial que permite a cualquier ciudadano colaborar activamente en la detección de establecimientos del sector HORECA que emiten contenidos de forma fraudulenta".

Javier Tebas, presidente de LaLiga / Dani Barbeito

Por encima de todo, lo más comentado son los 50 euros que reportaría al denunciante como 'premio' por haber delatado al infractor: "La piratería perjudica a todo el ecosistema del fútbol y, especialmente, a los bares, restaurantes y casas de apuestas que cumplen con la legalidad", añadía Tebas.

La hostelería, en contra de Tebas

Sin embargo, desde el sector de la hostelería no están tan seguros de que esta sea la manera correcta de perseguir el mayor problema del fútbol en españa, según el presidente. Así lo comentaba el presidente de Hostelería de España, la organización empresarial que representa a las empresas del sector, el señor José Luis Álvarez Almeida, en una intervención en 'El Partidazo' de la Cadena COPE.

José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España. / ·

"Nos parece un absurdo. Estamos en contra de las mafias que hay detrás de la piratería, pero no en convertir en España en un país donde vale cualquier práctica", comentaba. "Los bares no somos delincuentes, no estamos en esta guerra", se defendía el representante del sector. A su favor comentaba que no se puede romper con "los valores que creamos en este país", resaltando el papel de los aficionados y de los bares que emiten el fútbol en directo durante cada jornada.

"Con esto, se nos pone una diana, una vez más, que creo que es injusta", añadía Álvarez Almeida antes de asegurar que "discrepan" en medidas de este tipo en las que el propio cliente debería señalar al establecimiento: "Son fórmulas mafiosas", comentaba sobre el hecho de recompensar al 'chivato' con dinero.

Por eso, pedía que en lugar de eso, lo que debería de hacer LaLiga es "contratar inspectores", en lugar de "tener a chavales y gente por ahí yendo a los bares y poniendo en tela de juicio y sacando fotos".

Así, su sentencia es clara: "Esto no es América y aquí no vale todo, ni la ley del más fuerte", y confirmaba que Tebas no está tan lejos de Donald Trump o de Nicolás Maduro, incluso a las patrullas del ICE tan polémicas en Minnesota en la actualidad: "Hay unos juzgados y una policía. Lo que no podemos hacer es poner a la sociedad a juzgarnos a nosotros mismos".