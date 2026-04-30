Horario y dónde ver Girona-Mallorca: partido de la joranda 34 de LaLiga EA Sports 2025-26

Buscando cortar una racha de dos derrotas y necesitado de hallar un nuevo momento en la recta final de la temporada, el Girona recibirá en Montilivi al Mallorca para abrir la jornada 34 de LaLiga EA Sports.

Ocupando el puesto 15 de la clasificación, con 38 puntos y librando la zona de descenso por apenas cuatro unidades, el Girona quiere aprovechar la localía para respirar aire fresco que le permita cerrar la temporada con calma y no pidiendo la hora.

Enfrente se presentará un Mallorca que pese a llegar en el lugar 17 de la tabla, con 34 puntos, y sálvandose de la zona de descenso tan solo por un punto; ha cosechado mejores resultados recientemente. En los últimos cinco partidos, ha conseguido sumar siete puntos, mientras que el Girona apenas consiguió cuatro en el mismo lapso.

Además, para el Mallorca será la primera de tres "pequeñas finales" que disputará en sus últimos cinco encuentros de la temporada, pues cerrará el año futbolístico con duelos ante equipos ubicados entre los últimos seis de la tabla -- siendo los otros dos frente al Levante y Oviedo.

Historial

En los cuatro enfrentamientos más recientes, Girona y Mallorca se han dividido victorias a dos por cada lado, aunque las dos últimas pertenecen al Girona.

La historia juega en contra del Mallorca, que nunca ha logrado escapar de Montilivi con la victoria cuando se han enfrentado en primera división. La última vez que lo consiguió fue en noviembre de 2020, cuando se midieron en segunda división.

Horario y dónde ver el partido

El silbatazo inicial será a las 21:00 horas (CET) y se podrá disfrutar a través de las señales de M+ LaLiga TV, LaLiga TV (Bar) y Movistar+.

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En un duelo clave en la temporada, el entrenador del Girona, Míchel Sánchez, aseguró que "la mejor noticia es que la afición esté" con el equipo. Con un lleno total en el Estadio Montilivi, la afición buscará ser el factor que encamine al Girona a la victoria.