El hilo invisible de LaLiga: ¿Por qué eres del club que eres?

Planificar un fin de semana cualquiera en función de cuándo juega tu equipo es algo que muy pocos entenderán más allá del panorama futbolístico. Pero cuando existe un vínculo tan fuerte con un club, resulta imposible dejarlo de lado. Y en ello ha decidido incidir LaLiga con su nueva campaña '42 legados, 42 formas de ganar', una iniciativa que toca la fibra de los aficionados españoles y que trata de explicar por qué uno es del equipo que es.

Con ese objetivo atiende a SPORT Ángel Fernández, director de Marca y Estrategia de LaLiga que se pronuncia sobre todo aquello que afecta al hincha de cada uno de los 42 equipos que integran LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, tras un estudio que desvela datos sobre la asistencia a los estadios, el factor herencia y el papel de la mujer en cada uno de los clubes, centrándonos sobre todo en las entidades catalanas.

"Había una campaña de la Atlético que decía: 'Papá, ¿por qué somos del Atleti?'. Queremos un poco tratar de entender de dónde viene, y sobre todo, algo que a lo que nosotros también le ponemos mucho foco: la fertilidad y el futuro del fútbol. Si seguimos siendo una actividad relevante para los más pequeños, sabemos que esto se irá transmitiendo de padres, hijos, abuelos, etc", explica el portavoz de LaLiga, que busca perseguir ese hilo invisible que conecta generaciones, que conecta a tu club con una ciudad, un barrio e incluso a desconocidos de distintas partes del mundo.

El spot publicitario de la nueva campaña de LaLiga / LALIGA

'La vida es lo que pasa entre que tu padre te lleva al fútbol y tú lo llevas a él'

Bajo el lema 'La vida es lo que pasa entre que tu padre te lleva al fútbol y tú lo llevas a él', LaLiga busca tocarle la fibra al aficionado al fútbol. "Tiene un impacto muy grande en la vida de la gente, al final forja la identidad de las personas. Forma parte de tu ADN, de tu identidad, también articula la vida diaria de la gente. España es muy diversa en ese sentido, y cada territorio, cada club, se articula a través de unos rituales, de una serie de impacto cultural", asegura Ángel Fernández.

Y es que el spot publicitario no ha dejado indiferente a nadie, poniendo en valor las costumbres de cada equipo, de cada aficionado cuyo amor por el fútbol le ha sido inculcado por su padre o su madre y que ahora dese trasladar ese vínculo a sus hijos: "Todavía es un poco pronto porque han pasado cerca de dos semanas. Pero lo que estamos viendo es la propia viralidad de todas las acciones que estamos haciendo. Cómo empieza a desatar historias de las propias personas que van contando estas cosas".

La asistencia a los estadios

Uno de los aspectos relevantes del mencionado estudio es el crecimiento constante en la asistencia a los estadios españoles. "Esta temporada estamos batiendo todos los récords de asistencia al estadio", asegura Ángel Fernández. "Tenemos unas ocupaciones brutales que bajan en absoluto respecto a la temporada anterior (por la situación del Camp Nou), pero que en general, en porcentaje de ocupación, estamos en récords históricos. Nunca había habido tanta gente yendo a los estadios", añade.

¿Con quién se suele ver el fútbol en Catalunya? EN EL ESTADIO Se debe leer como: El XX% de los que van a un estadio a ver fútbol al menos una vez cada tres meses lo hacen: Con familiares (todos) -> 74%

Con familiares -añadiendo las parejas - (abuelo/a, padre, madre, tio/a, hermano/a, hijo/a, nieto/a, parejas) -> 89%

Con amigos -> 24%

Solos -> 3% EN EL BAR Se debe leer como: El XX% de los que van al bar a ver fútbol al menos una vez al mes lo hacen: Con familiares (todos) -> 36%

Con familiares + parejas -> 63%

Con amigos -> 67%

Solos -> 3% EN UNA CASA Se debe leer como: El XX% de los que ven el fútbol en casas al menos una vez al mes lo hacen: Con familiares (todos) -> 54%

Con familiares + parejas -> 76%

Con amigos -> 35%

Solos -> 14%

Dentro de esa asistencia a los estadios, destaca el hecho de que un 37% reconoce ir al campo al menos una vez al mes, mientras que el 89% de los aficionados acuden a su templo lo hacen con su familia o pareja, algo "muy sano y muy saludable".

Algunosde los aficionados al Barça que se han desplazado a Praga para ver el partido de la Champions / Dani Barbeito

Centrándonos en Catalunya, el 88% de los hinchas del Barça que van a un estadio a ver fútbol al menos una vez cada tres meses lo hacen acompañados de familiares o parejas, por un 90% en el Girona y un 100% de los encuestados del Espanyol. Destaca el lado contrario, pues tan solo un 3% de los azulgranas acuden solos, un porcentaje nulo en el caso de Girona y Espanyol.

Todo ello nos permite concluir que el Barça se vive en familia, que el estadio del Girona se convierte en un espacio intergeneracional y que el espanyolismo se transmite en las gradas. Pero también cobra una gran importancia en todos ellos el 'factor previa', sobre todo en los bares.

La afición del Espanyol, en un encuentro de esta temporada / Carlos Mira - RCDE

Datos en Catalunya relacionados con bares El 61% de los catalanes que acuden a los estadios quedan a tomar algo antes del partido de forma habitual

El 97% de los catalanes que acuden a ver fútbol a los bares lo hacen acompañados, ya sea de su pareja (45%) o de sus amigos (67%)

3 de cada 4 catalanes acude siempre a los mismos bares a ver fútbol

El factor herencia

En España, 7 cada 10 aficionados comparten el club con sus padres, por lo que cobra una gran importancia el factor herencia en la liga española. "El 70% hereda la pasión por un club, pero para el 91% es súper importante transmitirlo a sus hijos, es decir, dejar en herencia la afición por su club a las siguientes generaciones", cuenta Fernández, que asegura que "el fútbol se consolida como elemento de transmisión identitaria familiar".

En el caso del FC Barcelona, 2 de cada 3 aficionados culés han transmitido la pasión por el club a sus hijos o nietos. De hecho, la mitad de los que van al Camp Nou lo hacen acompañados de sus hijos. En ese sentido, la afición azulgrana sigue una dinámica más clásica, siendo la herencia desde generaciones anteriores la más habitual (86%).

Aficionados en Montilivi / Marc Martí

Y también ha entrado en juego en los últimos años lo que se denomina herencia ascendente o herencia invertida, pues un 9,1% de los hinchas catalanes se aficiona a un club por influencia directa de sus hijos (en mayor medida que la media nacional, de un 6,13%). Y ahí aparece el Girona como abanderado (25,14%), en lo que supone un símbolo del crecimiento del club rojiblanco en los últimos años.

Por tanto, el papel de las nuevas generaciones es algo con lo que trabaja constantemente LaLiga: "Por suerte, gozamos de mucha salud también en el impacto de los más jóvenes. Todo esto gracias a iniciativas como el Fantasy, como EA Sports. Nunca antes se habían vendido tantos cromos como hasta ahora...".

Ángel Fernández, director de Marca y Estrategia de LaLiga / Andrea Comas

El papel de las mujeres

Otra de las revelaciones del estudio impulsado por LaLiga es el papel de la mujer en el fútbol actual. "Cada vez más, por suerte, y eso es gracias a la colaboración que tenemos con Liga F, está más normalizado el hecho de que las niñas tengan su espacio en los lugares de recreo para jugar. La valoración que vemos es que poco a poco se va cada vez normalizando más y es más natural que estas estadísticas se vayan compensando en algo que antes era muy de hombres", asegura Fernández.

Unas aficionadas blanquiverdes, durante la sesión de entrenamiento a puerta abierta del Córdoba CF. / VÍCTOR CASTRO

Centrándonos en Catalunya, LaLiga desvela que el 17,48% de los aficionados que heredan la pasión por su club lo hacen a través de mujeres de la familia, un porcentaje superior a la media nacional (16%). Y es el Girona, de nuevo, quien más destaca en ese aspecto, pues un 32,52% de sus aficionados afirma haber recibido la afición por vía femenina.

Resumen de datos en Catalunya El 17,48% de los aficionados que heredan la pasión por su club lo hacen a través de mujeres de la familia

El 9,1% de los aficionados se aficiona a un club por influencia directa de sus hijos

El 28,19% de los aficionados vincula su sentimiento hacia un club a la proximidad geográfica y al arraigo local

El 91% de los aficionados consideran importante dejar en herencia la afición por su club a las siguientes generaciones

El 81% de los aficionados al fútbol le ha transmitido la pasión por su club a otras personas

Más allá del tema estadístico, la campaña de LaLiga sigue su curso con varias acciones planificadas a lo largo de la temporada, como por ejemplo la que ya hemos visto en muchos estadios como el pasado lunes en el Villarreal-Espanyol, donde los futbolistas 'groguets' saltaron al terreno de juego acompañados de sus familiares.

Noticias relacionadas

"En los estadios de fútbol hay varias acciones. Algunas las hemos lanzado ya, otras todavía no. Pero entendemos que parte de esa historia de legado y de herencia también parte de la mano de los jugadores. Tenemos un montón de fotos que nos han ido pasando los clubes. Y luego para más adelante estamos preparando una activación muy grande para todos los partidos de liga, de la cual no te puedo hablar todavía, pero que va a tener bastante impacto a nivel global", concluye Ángel Fernández.