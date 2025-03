La hermana de Joseba Etxeberria revela el sufrimiento de la familia tras su fichaje por la Real Sociedad

Betsabe Etxeberria, hermana de Joseba Etxeberria, jugador que en el año 1995 pasó de la Real Sociedad al Athletic Club, relató en una entrevista en 'El Madrugador' de Radio Nervión la difícil situación que vivió toda su familia tras el fichaje de su hermano por el eterno rival.

"No sé si cambiaría el dinero que entró por el sufrimiento que nos produjo el cambio", declaró en referencia a la contundente reacción de la afición 'Txuri-urdin', que respondió a la marcha de su canterano con críticas y amenazas.

En ese momento la situación fue muy compleja, pues el extremo salido del fútbol base donostiarra se fue al máximo rival a cambio de 3 millones de euros (500 millones de las antiguas pesetas) y su antigua afición respondió de una forma desproporcionada.

"La gente es muy cruel, todavía voy por San Sebastián y se me forma un nudo que no puedes creer. Sufrimos críticas, amenazas...", añadió la hermana del jugador.

Rencor tras más de 30 años

A pesar de que ya han pasado más de 30 años de esa transferencia, la afición de la Real Sociedad aún no lo ha olvidado y como relata Betsabe: "Mi hermano es querido en todas partes, pero en Donosti le odian. A mi padre le han seguido insultando hasta hace poco".

Joseba Etxeberria con la selección / Transfermarkt

También explicó que su peor momento en las gradas de un campo de fútbol fue la "última vez" que su hermano visitó Anoeta, donde, acompañada de su madre, tuvo que escuchar como la afición local le cantaba "hijo de puta". "Yo estaba ahí. Que no me hablen de hermandad entre aficiones, porque a mí me han hecho mucho daño".

Etxeberria, leyenda athleticzale

A pesar de la mala experiencia con la que fuera su primera afición, Joseba Etxeberria terminó convirtiéndose en toda una leyenda del Athletic. El extremo diestro llegó a San Mamés con 17 años y se fue con 32, después de disputar 503 partidos, anotar 95 goles y repartir 57 asistencias.

Tras 15 años en los Leones, el jugador comenzó su trayectoria como técnico, que suponía el punto y final de una carrera exitosa, pero muy dura para todo su entorno: "La gente se piensa que todo vale, pero luego en casa se sufre, y al final que hablen de alguien a quien tú quieres, pues te jode y te duele", sentenció Betsabe.