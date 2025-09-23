Hay sorpresas: estos serán los estadios de LaLiga con más espectadores esta temporada

Pese a estar únicamente en el arranque liguero, estas primeras jornadas ya han dejado algunas pequeñas conclusiones: el buen nivel del Real Madrid y el FC Barcelona, la revelación del Elche o el hundimiento del Girona en la tabla de clasificación.

En esta temporada, los aficionados están respondiendo llenando particularmente sus estadios, comparado a otras ediciones de la competición. Pero, ¿qué equipos llenarán más sus estadios una vez termine la temporada? La empresa 'SIXT Travel' ha analizado cuáles son los estadios más buscados y visitados al inicio de la competición y han hecho una previsión de cuáles serán los resultados a final de temporada.

Para realizar esta estadística, se ha hecho un análisis del volumen de búsqueda del estadio del último mes, la asistencia media por jornada a partir de la temporada 2024/25 y la comparación de la asistencia media con la tasa de capacidad del estadio.

El Betis, el gran ganador

Pese al traslado a La Cartuja debido a las obras del Benito Villamarín, la nueva casa del Real Betis Balompié, siempre según este estudio, será uno de los estadios más visitados de LaLiga durante esta temporada. Tendrá una tasa de ocupación del 98,7 % y una asistencia media de 59.934 espectadores por jornada. Siendo, de esta manera, el estadio con mejor asistencia media por jornada teniendo en cuenta la capacidad del campo.

Vídeo | El Betis acelera el derribo de Preferencia y teme que los retrasos alarguen las dos temporadas previstas en Cartuja / Jorge Jiménez

Derbi madrileño muy disputado

En clave derbi madrileño, tanto Santiago Bernabéu como Metropolitano serán, como ya lo fueron la pasada temporada, dos de los estadios con mejor afluencia de público. El feudo madridista atraerá a 70.553 espectadores y el colchonero 59.369, con una tasa de ocupación del 84,81 % y 84,26 % respectivamente.

El Metropolitano horas previas al encuentro entre Atlético de Madrid y Villarreal / Juanfran de la Ossa

El FC Barcelona, ya en el Spotify Camp Nou

En estos momentos, el FC Barcelona sigue celebrando sus partidos en el Estadi Johan Cruyff, pero el estudio ha calculado el total de espectadores que podrá reunir en el Spotify Camp Nou. El club sale perdiendo en la estadística, debido a que el aforo del estadio no estará disponible al completo una vez la afición vuelva al estadio. Pese a todo, la afición azulgrana está más que ilusionada en su vuelta y se nota: hay un total de 165.000 búsquedas sobre el estadio en el último mes y, en caso de que se completen las obras como es debido, logrará un total de 45.953 espectadores de media, siendo este un 46,25% de ocupación del estadio.

Nuevas imágenes del Spotify Camp Nou / FC BARCELONA

Los otros estadios que serán más visitados teniendo en cuenta un análisis del volumen de búsqueda del último mes, la asistencia media por jornada a partir de la temporada 2024/25 y con la comparación de la asistencia media con la tasa de capacidad del estadio serán: Mestalla (Valencia CF), San Mamés (Athletic Club), Manuel Martínez Valero (Elche CF), Vallecas (Rayo Vallecano), RCDE Stadium (RCD Espanyol) y El Sadar (Osasuna).