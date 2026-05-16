LaLiga EA Sports
¿Por qué no hay partidos de Liga hoy sábado? Fecha y horarios de la Jornada 37
Consulta el motivo por el que LaLiga no disputa partidos hoy sábado 16 de mayo durante la jornada 37
LaLiga EA Sports encara su recta final de competición. Con solo dos jornadas por disputarse, los equipos apuran hasta el final para cumplir los objetivos, que en muchos casos dependerán del devenir de los dos próximos encuentros que jugarán.
El campeonato liguero arrancará este fin de semana la jornada 37, penúltima de la presente temporada de LaLiga EA Sports. Entre los duelos destacados, el Levante - Mallorca, el Sevilla - Real Madrid o el Elche - Getafe, todos duelos claves para la lucha por el descenso.
Y es que fuera del Real Oviedo, equipo matemáticamente descendido a estas alturas de campeonato, la identidad de los otros dos equipos que emprenderán el camino a Segunda División no está nada claro. La distancia entre ir a Europa o caer al abismo de Segunda está en un puño y los equipos deben sumar de tres si no quieren verse empujados a una situación nada deseable.
¿Por qué no hay partidos de Liga hoy sábado?
La jornada 37 de LaLiga EA Sports se disputará en horario unificado este domingo 17 de mayo a las 19:00 horas (CEST). Nueve de los diez partidos de la fecha señalada se celebrarán al mismo tiempo, por tal de evitar posibles pactos entre equipos en la recta final de curso.
La medida está pensada para que ningún equipo pueda jugar con ventaja respecto a otro cuando se están ambos jugando objetivos similares. El único equipo en este caso que no jugará su partido al mismo tiempo será el FC Barcelona contra el Real Betis, que lo hará a las 21:15 horas (CEST) en el Spotify Camp Nou, pues ninguno de los dos clubes se juega nada a estas alturas.
Horarios de la Jornada 37 de LaLiga EA Sports
- Athletic Club vs RC Celta de Vigo — 19:00h
- Atlético de Madrid vs Girona FC — 19:00h
- Elche CF vs Getafe CF — 19:00h
- Levante UD vs RCD Mallorca — 19:00h
- Rayo Vallecano vs Villarreal CF — 19:00h
- Real Sociedad vs Valencia CF — 19:00h
- Real Oviedo vs Deportivo Alavés — 19:00h
- CA Osasuna vs RCD Espanyol — 19:00h
- Sevilla FC vs Real Madrid — 19:00h
- FC Barcelona vs Real Betis — 21:15h
En SPORT te mantenemos actualizados de todas las novedades respecto al desenlace de LaLiga EA Sports y la Jornada 37.
- ¿Colapsará el fútbol? Bank of America predice un traspaso de 1000 millones
- Desvelan el plan oculto por el cual Florentino Pérez anunció las elecciones
- La intrahistoria de Álvaro Cortés, la nueva apuesta de Flick: 'Es un animal; hay central para muchos años
- Carles Marcos, experto en psicología deportiva, sobre Florentino Pérez: 'Tiene un perfil narcisista donde la palabra no es un puente para transmitir información, sino un espejo para reflejar su propia imagen
- Brian Fariñas, una perla de La Masia que apunta a salir
- Lewandowski se despedirá del Spotify Camp Nou ante el Betis con Arabia Saudí en el horizonte
- Araujo no piensa moverse del Barça
- Reacciones y polémica del Real Madrid- Oviedo de LaLiga EA Sports