¿Por qué no hay partidos de Liga hoy sábado? Fecha y horarios de la Jornada 37

LaLiga EA Sports encara su recta final de competición. Con solo dos jornadas por disputarse, los equipos apuran hasta el final para cumplir los objetivos, que en muchos casos dependerán del devenir de los dos próximos encuentros que jugarán.

El campeonato liguero arrancará este fin de semana la jornada 37, penúltima de la presente temporada de LaLiga EA Sports. Entre los duelos destacados, el Levante - Mallorca, el Sevilla - Real Madrid o el Elche - Getafe, todos duelos claves para la lucha por el descenso.

VALENCIA SPD LEVANTE UD - OVIEDO / Eduardo Ripoll / LEV

Y es que fuera del Real Oviedo, equipo matemáticamente descendido a estas alturas de campeonato, la identidad de los otros dos equipos que emprenderán el camino a Segunda División no está nada claro. La distancia entre ir a Europa o caer al abismo de Segunda está en un puño y los equipos deben sumar de tres si no quieren verse empujados a una situación nada deseable.

¿Por qué no hay partidos de Liga hoy sábado?

La jornada 37 de LaLiga EA Sports se disputará en horario unificado este domingo 17 de mayo a las 19:00 horas (CEST). Nueve de los diez partidos de la fecha señalada se celebrarán al mismo tiempo, por tal de evitar posibles pactos entre equipos en la recta final de curso.

La medida está pensada para que ningún equipo pueda jugar con ventaja respecto a otro cuando se están ambos jugando objetivos similares. El único equipo en este caso que no jugará su partido al mismo tiempo será el FC Barcelona contra el Real Betis, que lo hará a las 21:15 horas (CEST) en el Spotify Camp Nou, pues ninguno de los dos clubes se juega nada a estas alturas.

Horarios de la Jornada 37 de LaLiga EA Sports

Athletic Club vs RC Celta de Vigo — 19:00h

Atlético de Madrid vs Girona FC — 19:00h

Elche CF vs Getafe CF — 19:00h

Levante UD vs RCD Mallorca — 19:00h

Rayo Vallecano vs Villarreal CF — 19:00h

Real Sociedad vs Valencia CF — 19:00h

Real Oviedo vs Deportivo Alavés — 19:00h

CA Osasuna vs RCD Espanyol — 19:00h

Sevilla FC vs Real Madrid — 19:00h

FC Barcelona vs Real Betis — 21:15h

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