¡Ya hay fecha para las explicaciones del CTA sobre las acciones polémicas!

¡Novedades del CTA! El Comité Técnico de Árbitros anunció que cada cierto tiempo daría explicaciones sobre las acciones polémicas que hayan tenido lugar en los partidos de LaLiga EA Sports y de LaLiga Hypermotion, siempre con un valor didáctico y formativo. Y la primera ronda de explicaciones ya tiene fecha.

"El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF va a explicar pública y semanalmente las decisiones arbitrales más controvertidas tomadas en el fútbol profesional cada jornada, pero que tengan un valor didáctico y formativo. Una medida histórica en nuestro fútbol por inédita y cuyo objetivo final es dotar al CTA de la mayor transparencia posible ayudando a la compresión de ciertas acciones por parte de jugadores, técnicos y aficionados", arranca el comunicado de la Federación.

Será un Comité de Asesores externo al CTA el que elegirá las jugadas que deberá explicar el CTA. Dicho comité lo forman los entrenadores José Luis Oltra, José Ramón Sandoval y José Luis Sánchez Vera, además del exfutbolista Fernando Morientes.

"El Comité formado por estos cuatro miembros se reunirá semanalmente para la puesta en común, debate y selección final de las jugadas. Estas acciones serán compartidas con la dirección del CTA y cada jueves, a través los canales oficiales de la RFEF, se emitirá un video con la explicación técnica de cada jugada", sigue el texto.

Las posibles jugadas

Una vez transcurridas las primeras tres jornadas de Liga en Primera y cuatro en Segunda, la primera ronda de explicaciones tendrá lugar este jueves 11 de septiembre. "Las primeras jugadas explicadas por el Comité Técnico de Árbitros a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol será este jueves 11 de septiembre", concluye el comunicado.

Se desconocen de forma oficial las jugadas que serán analizadas el próximo jueves, aunque apunta 'El Partidazo de COPE' que entre ellas estarán las manos de Balde (penalti a favor del Levante) y de Arda Güler (gol anulado al Real Madrid), el fuera de juego de Giuliano Simeone (gol anulado al Atlético de Madrid) o la expulsión de Pomares, jugador del Real Zaragoza.