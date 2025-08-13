Así han aumentado los precios de los abonos los equipos de LaLiga

Los clubes han empezado con las respectivas campañas de abonados para la siguiente temporada y aunque cada uno haga su propio camino, la mayoría presentan un factor en común. Entre las nuevas tarifas se ha presentado una subida notable en el precio de los diferentes abonos. El Getafe, el RCD Espanyol y el Sevilla FC se presentan como las excepciones y han mantenido los precios a sus socios.

La 'Cadena SER' hizo público en un estudio el incremento de los abonos en el fútbol español. Según analizó la cadena, el incremento medio en LaLiga para la temporada 2025-26 equivale al 9%. Cada club juega con diferentes estrategias, ofreciendo diferentes abonos para sus socios, acorde con sus necesidades.

El fútbol en Sevilla

El Betis protagoniza una de las principales novedades con el cambio de sede en Sevilla. El Benito Villamarín estará en obras hasta el año 2027 y se traslada hasta La Cartuja. Los cambios se han trasladado hasta los precios de los socios y el coste oscila entre los 385 hasta 1.210 euros. Al contrario, el Sevilla FC, mantiene las tarifas por segundo año consecutivo. Los costes para los socios del club sevillano rondan entre 335 y 1.160 euros.

Los clubes de la capital

El Real Madrid ha modificado sus tarifas, y en esta ocasión se ha vuelto a incrementar el coste. La subida para sus socios se aproxima a un 3%. Los precios varían entre 305 hasta 2.462 euros. En este caso, el club también ofrece el Euroabono, el precio asciende hasta los 3.211. Por otro lado, el Atlético de Madrid mantiene sus precios, el abono más económico se puede conseguir desde 290€, mientras que el más exclusivo puede superar los 3.000 euros.

FC Barcelona

Para la temporada 2024-25, el Barcelona implantó una baja en sus tarifas, dado que la temporada se disputaría en el estadio Olímpico de Montjuic, por las obras del Spotify Camp Nou. Por lo tanto, el regreso al campo del equipo podrá provocar modificaciones para sus aficionados.

El Barça no hará oficiales las tarifas de la próxima temporada hasta pasado el Trofeo Gamper. A partir del 10 de agosto, el club catalán comunicará los precios definitivos para la siguiente temporada. Se espera que en este caso los costes para los socios asciendan. Un abono en Tribuna podría costar los 1.500 euros, mientras que uno en Gol rondaría los 600 euros.

La apuesta del Norte

En Bilbao, el Athletic se centra en los seguidores más jóvenes, el abono 'Gazte Abonoa' (14-26 años) incrementará únicamente 7 euros de su precio actual. El precio se modificará de 395€ a 402€ y cuenta con un total de 2.237 plazas. Por otro lado, el Alavés incrementará un 5% el coste del precio actual de todos los abonos. Los precios oscilarán entre 280€ y 780€, pero en algunos casos el coste podrá ascender hasta 870€.

Valencia abre sus puertas

Tras dos temporadas sin admitir nuevas incorporaciones, el Valencia CF permite nuevas altas. La pasada temporada, el Valencia se presentó junto al Real Madrid como el club con los abonos más caros de toda LaLiga. El precio rondará robre los 450€, con descuentos de asistencia que podrán llegar a ser de un 15%. El club ha registrado un incremento en sus precios del 3% y mantiene las bonificaciones.

En el caso del Villarreal, los socios podrán escoger entre dos opciones: 'clásico' (únicamente Liga) y 'especial' (incluye Champions). El club ya mantuvo los costes para los aficionados para el inicio de la temporada 2024-25. Los precios podrán encontrarse entre 245€ y 2.140€.

Girona y Celta

El Girona esta temporada no participará en la Champions, por lo tanto, el precio de los abonos desciende. Los precios variarán entre los 470-505 euros. Al contrario, el Celta incrementa el coste en un 20% para aquellos que quieran asistir a la Europa League. En el resto de abonos la subida corresponde a un 3%. El abono estándar oscila entre los 355-750 euros y se sumará un suplemento extra para los partidos europeos que costará entre 71€ hasta 150€.

Mallorca, Oviedo y Elche

El Mallorca impone sus precios desde los 220€ hasta los 995€. Además, el Oviedo incrementa las tarifas entre 75 y 200 euros tras su ascenso. La subida de los precios variará según la antigüedad de los respectivos socios. En este caso, el Elche, también subirá los costes y los precios irán entre los 155 hasta los 695 euros, pero también incorpora descuentos por asistencia.

Los incrementos más leves

El Getafe ha decidido mantener sus tarifas y, por lo tanto, los socios deberán pagar entre 220€ y 550€. En su caso, el Levante sube sus costes alrededor de 27€, pero premiará a aquellos socios que hayan asistido al 75% de los partidos.

Osasuna incrementa el precio, pero lo hará únicamente en un 3% y el Espanyol mantiene sus costes que rondan entre los 350€ y 1.300€. El equipo sigue presentando uno de los precios más asequibles para sus socios.

Tal y como lo informó la 'Cadena SER', los precios del RCD Espanyol base no se han modificado y los precios se mantienen respecto a la época pre-COVID, como se argumenta desde la propia entidad. Los precios en la Grada de Animación son los más económicos.

Las incógnitas

Algunos clubes, como es el caso del Rayo Vallecano y la Real Sociedad, todavía no se han pronunciado sobre el tema. Los aficionados de ambos clubes deberán permanecer a la espera para conocer si sus respectivas tarifas sufren modificaciones para la próxima temporada.

Los precios de los clubes españoles quedan mal posicionados en la comparación con el resto de equipos internacionales. En otras ocasiones, los clubes de diferentes países apuestan por mantener precios asequibles para sus aficionados, así lo retrató el estudio de 'Cadena SER'.