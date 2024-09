Haller: "No hay objetivo de goles, para mí lo principal es jugar y sentirme importante"

El costamarfileño Sebastien Haller, flamante fichaje del Leganés, quiso ser cauto en su presentación el combinado pepinero y no se marcó un "objetivo de goles" para la temporada porque lo principal para él es "jugar, sentirse importante y volver a lo básico". La llegada de Haller al Leganés, tan inesperada como bien recibida por la calidad del jugador, finalista de la Liga de Campeones en la pasada temporada, ha elevado las expectativas sobre su rendimiento y el del club, algo que el jugador quiso frenar con sus primeras palabras como pepinero, marcándose objetivos plausibles y poniendo por delante al grupo ante todo.

"Estoy muy contento de estar aquí. Agradecido al club por la oportunidad que me han dado para jugar y por la confianza que me han mostrado. Necesito jugar, estar en un ambiente en el que pueda ser yo mismo, algo que no era posible los meses pasados. El Leganés es una gran familia y no está mal volver a los básicos, a lo simple", fueron sus primeras declaraciones en su presentación oficial. Y no cerró la puerta a quedarse más tiempo: "¿Porqué no? Todo puede pasar. Sería el primero en estar feliz si ciertas condiciones se cumplen. Veremos".

El objetivo de Hallar en Leganés

El ariete nacido en Francia pero nacionalizado costamarfileño, estaba llamado a ser recambio del noruego Erling Haaland en el Borussia Dortmund en 2022, pero un cáncer testicular maligno rompió la continuidad en su carrera. "No tengo marcado un objetivo de goles, ninguna cifra. Para mí lo más importante es jugar y sentirme importante, estar en forma. Necesito marcar los máximos goles con las ocasiones creadas, no hay números, solo ponerme en la mejor forma y ser útil. Ojalá puedan ser 50, pero no me marco una cifra", comentó.

"Hay muchos jugadores jóvenes e intentaré ayudar con la experiencia que tengo. Intentaré aportar mi potencia física para ser una amenaza y marcar goles, que al final es lo que cuenta y lo que ayuda. Pero no depende solo de mí, tengo que conectar con mis compañeros", añadió. La llegada de Haller sorprendió en todo el mercado estival, en una operación que el jugador desveló se gestó en apenas 4 horas. "Las ventanas de mercado son difíciles. Salarios, claúsulas, tiempos... Se hizo en 4 horas. Quería venir porque era simple y tenía la oportunidad de jugar. Muy contento con la confianza, volver a lo básico y a jugar, que lo necesito, algo que no he podido en los últimos meses. Gracias al Dortmund por hacer el esfuerzo de dejarme salir", explicó.

"No cambia mucho el pelear por títulos o mantener la categoría"

Haller pasará ahora de pelear por la Liga de Campeones a la lucha por la permanencia, pero el jugador no ve mucha diferencia: "Un reto. No cambia mucho el pelear por títulos o mantener la categoría. Es la mentalidad. El objetivo es jugar mejor y tener éxito. Pensar en ahora el equipo puede aspirar a más sería muy precipitado. No puedes firmar jugadores y decir vamos a 'Champions'. Hay que ser humilde. Paso a paso, con buen energía y en 2-3 meses podemos hablar de los objetivos", insistió, cauto.

En LaLiga se medirá a otros grandes delanteros como el polaco Robert Lewandoski, el francés Kylian Mbappe o el argentino Julián Álvarez: "Solo los goles dirán si estoy al nivel de los grandes delanteros. No es solo compararse, es ver quién puede encajar mejor en sus equipos. Y espero ser ese perfil que necesita este equipo. No sabía mucho de Leganés. Pero no se necesita saber mucho, vi la gente y me bastó para firmar. Todo se reduce a estar a gusto. Al venir un año el objetivo era estar bien y que mi familia estuviera bien. ¿El español? Fácil. Espero dar entrevistas a final de temporada hablando el idioma", dijo.

"Estoy muy contento de traer alegría a la gente. Pero lo importante es en campo y en los resultados, eso es lo que cuenta. Intentaré darlo todo para satisfacer a los aficionados", finalizó.

Nastasic también fue presentado

Además, fue presentado el serbio Matija Nastasic, defensa procedente del Mallorca. "Estoy muy contento de estar aquí tras un verano largo. He tenido muchas conversaciones con el club y mostraron mucho interés por traerme. Aquí he visto que todo lo que me han dicho es verdad. Esto es una gran familia, todos en el club quieren ayudarse y espero que juntos con esfuerzo podamos hacer grandes cosas", declaró. "Es diferente con el Mallorca, es normal por el estilo y la forma de jugar. Tenemos 2 semanas ahora para ponernos en forma. La semana pasada vi el estadio y los aficionados nos ayudarán en cada partido", sentenció.