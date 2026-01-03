Guerra abierta entre el Getafe y LaLiga

Se abre el mercado invernal y con ello, nuevamente muchos de los frentes abiertos que tiene LaLiga con muchos de los clubes por el fair play y la imposibilidad de poder fichar. Uno de ellos, el Getafe, que ha sido el primero en alzar la voz este mes de enero.

Lo hizo en boca de su presidente, Ángel Torres, que denunció a los micrófonos de Movistar+ la situación en la que vive su club debido a que LaLiga sigue sin contar con el traspaso de Uche al Crystal Palace en su cuenta de resultados.

La marcha de Uche al Crystal Palace en la tercera jornada de Liga permitió al Getafe inscribir a seis jugadores que no podían jugar por el límite salarial. El atacante nigeriano se marchó a cambio de 20 millones de euros que sólo recibirá, según una cláusula, en el caso de que juegue al menos diez partidos de titular, algo que todavía no ha ocurrido y que parece difícil a estas alturas que llegue a suceder.

El nigeriano no está entrando mucho en los planes de Oliver Glasner, técnico del Palace, algo que puede condenar los planes en el mercado de los azulones.

"Va a depender del conflicto que tenemos con LaLiga con el tema de Uche. Espero que podamos resolverlo, espero que impere la sensatez, el sentido común y que nos dejen. Estamos recurriendo el recurso de LaLiga y espero que en unos días, una vez que pasen las fiestas, se arregle y que el Getafe, que tiene saldo y puede fichar, no se le prohíba", dijo el propio Ángel Torres sobre el asunto.

"No tiene ningún sentido. Lo que puede ocurrir con Uche, el 31 de junio diremos lo que dice el Crystal Palace. De momento, el futbolista es de ellos, está jugando y no tenemos que dar más explicaciones. Lo que ocurra en junio, será otra historia que tanto LaLiga como el Getafe tendrán que demostrar", añadió.

Pese a ello, LaLiga no admite como probable el cobro de esos 20 millones de euros. LaLiga, en ese punto, ajusta el límite salarial y le 'cierra el grifo' porque no tiene asegurados los 20 millones.