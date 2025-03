Guadalupe Porras: la exmilitar que hace historia en el arbitraje español

Guadalupe Porras Ayuso (Badajoz, 1987) es una estrella del fútbol español, al igual que Aitana Bonmatí o Alexia Putellas. La extremeña se convirtió en leyenda en un rol mucho más complicado que el de las futbolistas: lo hizo como árbitra, una figura menospreciada y muy criticada en el fútbol. Además de destacar en el ámbito nacional, ha sido capaz de abrir puertas a nivel internacional, convirtiéndose en un referente para miles de mujeres que sueñan con un espacio en el deporte rey. La historia de la árbitra extremeña es simplemente inspiradora.

Desde pequeña, Guadalupe Porras mostró un interés particular por el fútbol, deporte que empezó a practicar en el colegio. En una sociedad donde el fútbol profesional era –y en ciertos aspectos, sigue siendo– un territorio predominantemente masculino, no tuvo un camino precisamente fácil. A medida que fue creciendo, la extremeña tuvo que tomar una importante decisión entre cuatro opciones siendo una adolescente.

Nueve años en el ejército español

Con 19 años, Porras tuvo que elegir entre ser futbolista, árbitra, continuar en el ejército español o apostar por sus estudios de Educación Primaria. La extremeña, empujada por su madre a no abandonar sus sueños y seguir por el camino del fútbol, eligió el arbitraje, donde a día de hoy es una referente a nivel mundial. Sin embargo, el ejército la marcó para siempre.

Guadalupe Porras, junto a Estrada Fernández antes de un Leganés-Getafe en Butarque / EFE

Guadalupe estuvo ligada al ejército español durante nueve años de trabajo especializado hasta 2014. Sin duda, una experiencia que le aportó disciplina, constancia, sacrificio y una cultura por el esfuerzo que le ha llevado hasta lo más alto en el mundo del arbitraje. Desde entonces, se centró en el deporte y en su carrera de Educación Primaria. “Todos estos años como militar me han servido para aportarme todos los valores que tengo", resaltó en una rueda de prensa.

Empezó a arbitrar con 16 años en Tercera

Fue en el arbitraje donde Guadalupe Porras hizo historia. Formada en el Colegio de Árbitros de Badajoz desde 2003 y rodeada de hombres, fue luchando ante adversidades de todo tipo y se fue haciendo un hueco poco a poco en lo más alto gracias a su impecable trabajo. Nadie le regaló nada. Antes de ser árbitra, Guadalupe Porras fue futbolista en la segunda categoría femenina del fútbol español, en el Puebla en la Superliga y de Los Llanos Olivenza, en las temporadas 2002/03 y 2007/08, respectivamente.

Felipe Augusto habla con Guadalope Porras durante un partido del Atlético de Madrid / EFE

Debutó a los dieciséis años arbitrando partidos de Tercera División y al año siguiente ya consiguió el ascenso a Segunda B. Ocho temporadas necesitó para dar el salto a Segunda, con mucha más experiencia y personalidad, categoría en la que arbitró durante dos años. Hasta que llegó la gran noticia del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol: iba a dar el salto a Primera.

Primera árbitra asistente en la historia de LaLiga

Fue durante la temporada 2019-20 en un Mallorca 2-1 Eibar, en Son Moix, cuando Guadalupe Porras, internacional desde 2014 y después de arbitrar en Primera femenina, se convertía en la primera asistente de la historia de LaLiga. La extremeña conseguía, de este modo, lo que no pudo Marisa Villa, que ascendió a Primera pero no pudo debutar al no superar las pruebas físicas.

Guadalupe Porras, durante el Mallorca-Eibar en Son Moix / EFE

En el partido de su debut, en el que cumplió con muchísima nota, compartió equipo con Martínez Serrato, del Colegio Andaluz, y con el extremeño Hernández Melero como cuarto árbitro. Todos ellos estaban a las órdenes del también andaluz Melero López. Una hazaña que también logró en el VAR en LaLiga, la Champions masculina, la Nations League y la Copa del Rey, formando parte del equipo de Estrada Fernández.

En 2020 se convirtió en la primera española que pitaba en un torneo internacional masculino. Fue el 29 de octubre como asistente en un choque de Europa League entre el LASK y el Ludogorets, celebrado en el Estadio Linzer. Estrada Fernández fue también el árbitro principal de aquel encuentro.

Guadalupe Porras, durante el LASK-Ludogorets de la Europa League / EFE

El 3 de abril de 2021 escribió un nuevo hito en la historia del arbitraje español al convertirse en la primera árbitra que pita una final de la Copa del Rey, actuando como asistente del catalán Estrada Fernández en el choque celebrado en La Cartuja entre Athletic Club y Real Sociedad en 2021, final aplazada de la edición de 2020 que se llevaron los 'leones'.

El 7 de septiembre de 2022 hizo lo propio en Champions, al ser uno de los asistentes del madrileño Carlos del Cerro Grande, encargado de dirigir el choque entre el Nápoles y el Liverpool, vigente subcampeón europeo en aquel entonces.

Hace unos años, ni se me pasaba por la cabeza Guadalupe Porras — Árbitra de fútbol

"Hace unos años no podía ni pensarlo, ni se me pasaba por la cabeza", confesó Porras a El Periódico de España, diario de Prensa Ibérica. Fue desde Costa Rica, donde se celebraba el Mundial femenino sub'20 en el que representó al arbitraje español junto a Marta Huerta de Aza, la mujer que actualmente dirige partidos de fútbol en España en la categoría más alta como árbitra principal, en LaLiga Hypermotion.

El Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023

Las dos también compartieron equipo en la Eurocopa femenina de Inglaterra o en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda que ganó España en 2023. También formaron parte del primer cuarteto arbitral paritario de la historia de LaLiga, en un Getafe-Real Sociedad en 2021, en el que Huerta fue cuarta colegiada y Porras hizo de asistente de Figueroa Vázquez.

Guadalupe Porras Ayuso, a la derecha, junto a Marta Huerta de Aza, antes de un partido de LaLiga. / RFEF

Para ella, la clave de todo, tal y como reconoció en la citada entrevista, siempre ha sido "marcar objetivos a corto plazo, valorando cada uno de ellos" sin perder de vista sus valores: "el esfuerzo, el trabajo y la disciplina, creyendo en las capacidades de una misma".

Hoy, Guadalupe no deja de sumar experiencias en la élite del fútbol español esperando nuevos retos. A sus 38 años y con una carrera brillante por delante, sigue luchando día a día para cumplir sus deseos: "Ojalá veamos a chicas en las mejores competiciones masculinas internacionales, pero porque se lo merezcan, no por ser mujeres". De momento, el arbitraje español tiene mucha suerte de contar con una estrella que brilla al nivel de Alexia o Aitana, pero en un 'bando' mucho menos agradecido.