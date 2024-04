Guadalupe Porras analiza su accidente: "No recuerdo nada"

Guadalupe Porras Ayuso, árbitra asistente internacional, está de vuelta en los campos de fútbol después del durísimo golpe que recibió por parte de una cámara en el duelo entre el Betis y Athletic Club. La colegiada tuvo que ser intervenida por una herida tremendamente grave que le obligó a estar unas semanas en el dique seco.

Hoy, la realidad es distinta. Guadalupe Porras ha vuelto a la competición. Lo hizo en el duelo en Los Cármenes entre el Granada y el Athletic, poniendo así fin a una recuperación que ha tenido muchas fases. En declaraciones a la Real Federación Española de Fútbol, la colegiada ha querido expresar sus sentimientos.

"He visto la jugada una vez, no he querido volver a verla por miedo. Nunca podría imaginar que el golpe había sido tan fuerte. Me llevaron a quirófano y al levantar la gasa el médico me dijo: 'Va a ser más de lo que me hubiera gustado'", indicó.

Ha sido un proceso duro, el hecho de quedarte sin la competición por algo ajeno a ti es muy duro. Perdí el conocimiento y ha sido todo muy desagradable. He necesitado tiempo. He necesitado ayuda para entender todo lo que había pasado y me estaba pasando. Afortunadamente, he ido mejorando física y mentalmente hasta volver a estar en competición", sentenció.