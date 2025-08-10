Griezmann pide sitio en el once de Simeone

Fin a la pretemporada del Atlético de Madrid. Los de Simeone cerraron el período veraniego con una victoria ante el Newcastle (0-2), en la que destacó Antoine Griezmann, a pesar de ser suplente. El francés ha sido el máximo goleador del equipo en los amistosos previos al inicio liguero, con dos tantos en tres encuentros.

El rendimiento de Griezmann en la pasada temporada fue claramente mejorable. Aun así, acabó con un gol en el último partido oficial del curso, ante Botafogo en el Mundial de Clubes, que no fue suficiente para que los de Simone se clasificaran para los octavos de final. En pretemporada ha seguido la racha, con goles al Rayo Vallecano y el mencionado al Newcastle.

El francés adoptará un nuevo rol para este curso. Su mala segunda vuelta ya le complicó más de lo habitual su titularidad, pero con los nuevos fichajes es una evidencia que Griezmann no formará parte del once titular del Atleti. A sus 34 años, el físico y la frescura no es la de antes, por lo que puede aportar más en las segundas partes.

Julián Álvarez no cede galones en el Atlético de Madrid / EFE

"Me encuentro bien, necesitaba este descanso y al final con Luis, con Rober… con la gente que nos cuida para la pretemporada estamos haciendo un trabajo muy importante para mí, y seguro que me va a ayudar para esta temporada", confesó el futbolista francés después del último partido de pretemporada.

Teniendo a Julián Álvarez como nueva estrella, el papel de Griezmann será más secundario. Aun así, el francés se esforzará para demostrar que todavía tiene mucho fútbol por mostrar en el Metropolitano. Visto lo visto en pretemporada, su capacidad goleadora ha vuelto a ser la de siempre, y eso es una gran noticia para el Atlético de Madrid.