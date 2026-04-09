El Govern y LALIGA unen fuerzas para combatir los discursos de odio y el acoso escolar

El Govern, a través del Departament d'Igualtat i Feminisme y del Departament d'Esports, ha firmado un convenio de colaboración con LALIGA para difundir y promover conjuntamente las campañas de sensibilización para prevenir los discursos de odio y el acoso escolar en todos los ámbitos, con especial atención al entorno educativo, social y deportivo.

La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor Cantador, y el conseller d'Esports, Berni Álvarez Merino, por parte del Govern, y el director d'Assumptes Públics i Relacions Institucionals de LALIGA, José Montero, por parte de la entidad, han sido los encargados de formalizar el convenio.

La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor Cantador, ha afirmado que "un insulto o un discurso de odio en un campo de fútbol, aunque dure unos segundos, puede cambiar y afectar la vida de una persona". "Por eso, el compromiso del Govern es firme en la lucha contra el odio, tanto en el deporte como en el conjunto de la sociedad", ha continuado Menor, quien ha recordado que "llevamos desde el inicio del mandato trabajando en una estrategia de govern transversal y en un pacte nacional contra los discursos de odio que incluye todo el territorio". "No estamos hablando solo de un insulto en un partido de fútbol, estamos hablando de un modelo de sociedad y, frente a quienes potencian el odio y la deshumanización del otro, desde el Govern trabajamos por una sociedad cohesionada, de prosperidad compartida, que no deja a nadie atrás y en la que no tiene cabida el discurso de odio", ha remachado la consellera.

Para el conseller Berni Álvarez Merino, "la alianza con LALIGA refuerza el trabajo del Govern para que el deporte sea un espacio de inclusión, sin odio ni racismo. Somos un país de acogida, respeto y convivencia". "Contra el racismo, el acoso u otros fenómenos, oponemos valores como el respeto, la humildad o el trabajo en equipo. Debemos concienciar a la sociedad de que solo podemos avanzar si aplicamos estos valores en nuestro día a día", ha concluido.

Por su parte, el director d'Assumptes Públics i Relacions Institucionals de LALIGA, José Montero, ha señalado que "desde LALIGA creemos firmemente en el poder del deporte como herramienta de transformación social". "Este acuerdo con el Govern de Catalunya refuerza nuestro compromiso con la lucha contra los discursos de odio y el acoso escolar, especialmente entre los más jóvenes", ha continuado Montero, quien ha añadido que "a través de iniciativas como LALIGA VS ODIO y LALIGA VS BULLYING, trabajamos para promover valores esenciales como el respeto, la inclusión y la convivencia, dentro y fuera de los terrenos de juego".

La difusión de las campañas de responsabilidad social LALIGA VS ODIO y LALIGA VS BULLYING, que el Ejecutivo promoverá en catalán a través de diversos canales, se enmarca en las políticas que los dos departamentos están impulsando para la concienciación social, la inclusión y la formación en valores, especialmente dirigidas a los colectivos más jóvenes.

Mediante este convenio, con una duración de un año, las dos partes unen esfuerzos para establecer un marco de colaboración para difundir y reforzar iniciativas conjuntas dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía, y especialmente a la juventud, en materia de integridad, respeto y convivencia.

Además, el Govern y LALIGA quieren fomentar una cultura de tolerancia cero ante el odio y el acoso, por lo que han celebrado en Barcelona la jornada "Contra el odio: políticas públicas, acción deportiva y compromisos reales", que ha contado con la presencia de actores clave en la lucha contra cualquier forma de discriminación y odio dentro y fuera de los estadios.

Trabajo transversal contra los discursos de odio y las discriminaciones

El marco de entendimiento con LALIGA para la defensa de los derechos humanos en el deporte es una de las 15 acciones incluidas en el plan de acción para prevenir y combatir el racismo y los discursos de odio en el ámbito deportivo, aprobado hace un año por Acuerdo de Govern.

Este plan de acción incluye, entre las medidas más destacadas, la firma entre el Govern y el sector deportivo (federaciones, consejos deportivos y clubes) de la Carta de compromiso para la defensa de los valores de convivencia, respeto e igualdad, especialmente hacia la juventud, para garantizar que el deporte siga siendo un espacio de libertad, inclusión y dignidad humana.

Desde hace tiempo, el Govern catalán lleva a cabo un trabajo transversal con el objetivo de promover un deporte para todos —sin distinción de sexo, raza, condición social o estatus económico— y con la convicción de que el deporte es una herramienta muy potente de transformación, pero sobre todo de cohesión e integración social.

Un Pacte Nacional contra los Discursos de Odio

Para luchar de manera transversal contra cualquier tipo de discriminación, el Departament d'Igualtat i Feminisme está elaborando el Pacte Nacional contra els Discursos d'Odi, que es uno de los treinta y cinco objetivos específicos del Pla de Govern. El Pacte busca implicar a toda la sociedad y crear alianzas con otras instituciones, organizaciones de la sociedad civil y otros gobiernos para establecer una respuesta unitaria y contundente ante los discursos de odio.

Además, Catalunya ha firmado el primer convenio estatal entre la Generalitat y el Gobierno de España para monitorizar el discurso de odio en línea, con la participación del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE). El acuerdo despliega un instrumento que detecta y actúa ante los discursos de odio en la red tanto en catalán como en castellano.

El Govern también cuenta con el Consell Assessor de Drets Humans, un ente pionero en el Estado cuya función principal es garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en Catalunya. Entre sus objetivos, está establecer la estrategia para erradicar los discursos de odio y la discriminación en Catalunya, así como sensibilizar a la sociedad catalana sobre los peligros de los discursos de odio y su incidencia en los derechos humanos.

Estrategia integral por la igualdad en el deporte

Hace pocos días tuvo lugar una nueva reunión de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya, que es el órgano clave de coordinación entre el Govern, las federaciones deportivas, los cuerpos de seguridad y las administraciones locales en la prevención de la violencia en el deporte. En el encuentro se hizo seguimiento de los incidentes ocurridos y se aportaron datos positivos y nuevas medidas coordinadas.

En este marco, el Departament d'Esports, conjuntamente con otros departamentos como Interior i Seguretat Pública e Igualtat i Feminisme, impulsa una estrategia integral que combina acciones de prevención, sensibilización y sanción. Destacan las iniciativas para combatir el racismo, los discursos de odio y las violencias machistas en el deporte, así como la promoción de una cultura deportiva basada en los valores, el respeto y la inclusión.

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Por otro lado, el Departament d'Esports, dentro del eje estratégico Esport 360, también ofrece atención y asesoramiento a entidades deportivas y a personas vinculadas al deporte sobre cuestiones relacionadas con la perspectiva de género y la prevención y abordaje de las violencias en contextos deportivos.