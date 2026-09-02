Gonzalo Bernardos lo tiene claro: "Sin duda es el mejor fichaje de LaLiga"

No ha sido un verano tranquilo para los equipos de LaLiga. El Real Madrid agitó el mercado de fichajes desde el primer día, coincidiendo con la vuelta de José Mourinho, con las incorporaciones de Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Carlos Espí, Yan Diomande y Sergio Martínez.

El único pero es que no pudo cerrar el fichaje de Rodri Hernández, quien se decantó por el proyecto del FC Barcelona a última hora. El conjunto de Hansi Flick también se ha reforzado con Adeyemi, Anthony Gordon, Gabriel Jesus, Dominik Livakovic y Jesse Bisiwu. No obstante, no convenció al Atlético de Madrid para firmar a Julián Álvarez.

Otro de los agitadores del mercado de fichajes ha sido el Deportivo de La Coruña en su regreso a la máxima categoría del fútbol español después de ocho años. Los gallegos han firmado a Aubameyang, que ya lleva tres tantos, Marc Casadó, José Giménez y Adama Traoré, entre los más destacables.

Aubameyang, celebrando el gol que le hizo al Valencia en Riazor / LaLiga

El cierre del mercado de fichajes fue intenso y Gonzalo Bernardos, economista y profesor de la Universidad de Barcelona, quiso compartir su punto de vista al respecto a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter.

En primer lugar, el economista lanzó la siguiente pregunta a todos sus seguidores de la red social de Elon Musk: "¿Cuál ha sido el mejor fichaje de LaLiga en el verano de 2026?".

El profesor de la Universidad de Barcelona no dudó en decir que él lo tiene claro: "Para mí, sin duda: Rodri Hernández por el Barça".

En ese instante, dejó claro cuáles son los principales motivos por los que es el mejor fichaje del verano. El primero de ellos es que es un futbolista que "mejora a los demás". Por otro lado, expuso que "se acopla perfectamente al estilo Barça".

El último motivo que otorgó fue que "lo quería el Real Madrid, pero no lo ha podido conseguir", algo que valora positivamente.

Rodri debutó con el Barça en la victoria ante el Athletic. / Valentí ENRICH / Sport

Bernardos, sobre el mercado de fichajes del Espanyol

El economista también se pronunció sobre el mercado de fichajes del Espanyol, que ha incorporado a Bryan Zaragoza, Andoni Gorosabel, Vanja Drkušić, Unai Núñez, Gabriel Moscardo, Quilindschy Hartman y Álex Calatrava.

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Bernardos valoró positivamente el trabajo de Monchi: "Con muy poco dinero, ha traído jugadores que mejoran lo que había. Me hubiera gustado que los centrales tuvieran más calidad y un medio organizador, pero no había dinero disponible".