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LALIGA

Goleada con castigo para un Mallorca que baja a Segunda

La contundente victoria ante el Oviedo fue insuficiente para mantenerse

Resumen, goles y Highlights del RCD Mallorca 3 - 0 Real Oviedo de la jornada 38 de LaLiga EA Sports / LALIGA

Albert Briva

Albert Briva

El Mallorca era el gran candidato a bajar antes del inicio de la jornada y pese a su contundente triunfo en casa ante el Oviedo su descenso acabó siendo una realidad. Necesitaba una carambola de resultados que presagiaba casi de milagro la salvación y pese a que se soñó durante varios minutos, se acabó confirmando la peor noticia en Mallorca.

El empate del Girona y la derrota del Levante ante el Betis dejaron sin efecto el triunfo de los de Demichelis ante el colista. Cumplió el Getafe venciendo a Osasuna, pero sin el resto de resultado el favor azulón fue insuficiente.

Cinco temporadas después de volver a la categoría reina del fútbol español, el Mallorca vuelve al infierno de Segunda tras un año irregular que terminó sin los resultados esperados con cuatro puntos de los últimos doce, un bagaje muy pobre para mantenerse en Primera División.

Todo lo contrario para Osasuna, que tras una temporada soñando y mirando más a Europa que al descenso, terminó mirando el partido de Montilivi rezando que los de Míchel no consiguieran un gol que les hubiera llevado directos a Segunda en lo que hubiera sido un hecho totalmente inesperado.

El Girona será el equipo que acompañará al Mallorca y también a un Oviedo ya en Segunda desde hace semanas tras no pasar del empate ante un Elche, que era el otro equipo metido de lleno en la lucha por no bajar en esta última jornada.

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Se acaba LaLiga y con ello el viaje del Mallorca y del Girona en la primera división del fútbol español. Toca llorar y volver a pensar en lo que ambos ya han hecho otras veces. Recuperarse y volver a subir.

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