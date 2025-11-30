Un gol de Moleiro en el descuento mantiene al Villarreal con los grandes

Un gol de Alberto Moleiro, el segundo del jugador canario en el partido, dio la victoria en Anoeta al Villarreal (2-3), en el último minuto ante una Real Sociedad que murió en la orilla, tras haber logrado igualar una desventaja de dos tantos.

Moleiro fue el gran protagonista, con dos goles desde el borde del área que acabaron con el atisbo de reacción de un conjunto donostiarra que, tras equilibrar el marcador con otros dos grandes goles por medio de Carlos Soler y, sobre todo, un golpe franco ejecutado por Ander Barrenetxea, llegó incluso a pensar en la victoria.

Los primeros diez minutos de partido fueron de tanteo entre dos equipos que llegaban en buena forma. Ninguno de los dos quería arriesgar en la salida de balón, y eso propició que el inicio del encuentro fuese algo calmado y sin ocasiones.

La primera acción peligrosa fue para la Real en una buena recuperación de Guedes en campo contrario, que terminó con un remate de Kubo desde el interior del área taponado por Rafa Marín (minuto 13). Al siguiente minuto el nipón volvió a rematar, pero Luiz Junior taponó sin demasiados problemas.

La Real estuvo mejor en el arranque con mayor posesión y sensación de peligro. En el minuto 19, Comesaña remató alto en una acción de estrategia en lo que fue el primer remate del cuadro groguet. Los locales siguieron apretando en campo contrario, algo que dificultó la salida de balón de los de Marcelino con un par de recuperaciones peligrosas sin premio.

En el minuto 31, Ayoze Pérez remató a bocajarro un buen centro de Pedraza para poner el 0-1 en el marcador. Buena acción trenzada de los castellonenses que culminó de maravilla el ex jugador del Betis. A los pocos minutos, Gerard Moreno tuvo el 0-2 tras un gran balón de Comesaña, pero el capitán llegó demasiado forzado y no pudo dirigir el remate entre los tres palos.

En el descuento de la primera mitad, Aritz Elustondo tuvo el empate con un testarazo a la salida de una falta, pero Luiz Júnior, con una buena estirada, mandó el balón a córner. Moleiro también pudo marcar justo antes del descanso, pero Remito lo evitó.

Ya en el segundo acto, la primera ocasión fue para el Villarreal en el minuto 54. Pedraza, con un centrochut, estuvo apunto de sorprender a Remiro, pero el de Cascante logró enviar el balón a córner. En la siguiente jugada, el Villarreal castigó un resbalón de Soler con un golazo de Moleiro desde la frontal del área (minuto 56).

Parecía la sentencia, pero la Real reaccionó rápido. El propio Soler recortó diferencias con otro gran golpeo desde fuera del área (minuto 60), y el partido volvió a estar en un puño. Guedes pudo empatar con otro disparo lejano, pero esta vez el guardameta visitante estuvo acertado.

La Real buscó la igualada con varias acciones de ataque, pero no estuvo fino en la decisión final. Para ello, Sergio Francisco hizo debutar al joven ariete Gorka Carrera, máximo goleador del filial en Segunda División.

Los donostiarras lo siguieron intentando con un par de disparos sin acierto de Brais Méndez y Guedes, pero a la contra el Villarreal pudo sentenciar con dos disparos de Mikautadze y Akhomach.

En el minuto 86, Barrenetxea igualó la contienda con un golazo de falta. El extremo, que ya marcó desde el centro del campo ante Osasuna, puso el 2-2 cuando parecía que se le acababa el tiempo a la Real. Goti, en la siguiente jugada, pudo culminar la remontada, pero su remate se marchó muy cerca del palo zurdo de la portería de Júnior.

En el 94, en una transición ofensiva, Oluwaseyi estuvo a punto de marcar el 2-3, pero Turrientes sacó el balón de debajo de los palos. En la siguiente acción, Moleiro remató tras un rechace de un córner para poner el definitivo 2-3 con un golazo.