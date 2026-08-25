De Goku a ‘Aurameyang’: Pierre-Emerick vuelve a ser la gran sensación de LaLiga a los 37 años

No es la primera vez que Pierre-Emerick Aubameyang revoluciona LaLiga sin prácticamente tiempo de adaptarse a una nueva ciudad. A Coruña está viviendo con el gabonés lo que sintió Barcelona durante unos meses de 2022. A sus 37 años, y ahora conocido como 'Aurameyang', el bueno de 'Auba' está demostrando de nuevo que, para él, la edad es solo un simple número.

El Deportivo está encantado con Aubameyang. Ya se ha ganado al vestuario, a la grada y es completamente determinante después de saltarse todos los pasos que establece el manual para adaptarse a un nuevo club.

Aubameyang celebra su gol ante el Elche con Asp-Jensen y Quagliata. / CARLOS PARDELLAS

El delantero africano no quiere historias. Su fórmula para caer de pie en España es sencilla: una buena sonrisa, predisposición a entender el lugar y rendir sobre el campo. Fin de la película. Por eso, pese a apenas llevar unas semanas en A Coruña, ya tiene apodo y varias celebraciones.

La broma empezó en redes sociales, con ese juego de palabras entre su apellido y el concepto de 'aura', que tan bien encaja con la personalidad del delantero gabonés. El propio Deportivo se sumó al chiste en sus redes cuando anunció su fichaje y, después, la afición hizo el resto. Aubameyang, preguntado directamente por el asunto tras su debut ante el Elche, no necesitó demasiadas explicaciones. Sonrió, agradeció el cariño y siguió haciendo lo que mejor sabe hacer: marcar goles.

Deportivo de la Coruña

El '7' del Dépor acababa de marcar un auténtico golazo en el regreso del equipo a Primera. Fue un balón llovido que durmió con la diestra y que mandó a la jaula con la zurda. La primera demostración en partido oficial, porque en pretemporada ya había mojado, de que su olfato goleador está intacto.

Aubameyang tiene 37 años y una carrera larguísima detrás. Una trayectoria que comenzó en las categorías inferiores del Milan y que le llevó por Dijon, Lille, Mónaco y Saint-Étienne antes de convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol europeo en el Borussia Dortmund.

LA CHAMPIONS | Real Madrid - Borussia Dortmund (3-2): Contra el Madrid, Aubameyang jugó uno de los mejores partidos esta temporada / EFE

En Alemania explotó definitivamente, disputando 213 partidos y marcando 141 goles que lo catapultaron al Arsenal, donde también dejó una huella enorme: 92 goles en 163 partidos, siendo incluso capitán.

Luego vinieron Barcelona, Chelsea y Marsella. Una carrera de élite por toda Europa. En el Camp Nou marcó 11 goles en sus 18 apariciones en LaLiga. Pregúntenle a los culés si están contentos con el breve paso del gabonés. Después vinieron Chelsea, Olympique Marsella y Al-Qadsiah.

Pierre-Emerick Aubameyang / X

Aubameyang ya era una estrella mundial cuando aterrizó en el Camp Nou. No necesitaba al Barça para demostrar que era un delantero extraordinario. Sin embargo, fue en Barcelona donde muchos aficionados de LaLiga descubrieron otra versión del gabonés. Llegó en enero de 2022, después de una situación complicada en el Arsenal, en la que se cuestionó su profesionalidad, y su impacto fue inmediato.

En aquella media temporada marcó 13 goles en 24 partidos con el Barcelona. Pero, más allá de los números, dejó una colección de imágenes que explican perfectamente quién es Aubameyang. Era velocidad, gol y espectáculo.

Cuando conquistó el Bernabéu

El mejor ejemplo sucedió el 20 de marzo de 2022, en el Santiago Bernabéu. El Barça le clavó un 4-0 al eterno rival en su casa, un Clásico que para siempre tendrá la firma de 'Auba', que marcó dos goles y dio una asistencia. Pero su segundo tanto fue especial, porque quedó asociado para siempre a una de sus grandes señas de identidad: las celebraciones.

Después de marcar, corrió hacia la esquina y recibió una Bola de Dragón que un amigo suyo había conseguido introducir en el Bernabéu. Aubameyang celebró como Goku, haciendo el gesto de la teletransportación. La escena dio la vuelta al mundo, como sus volteretas.

Aubameyang celebrando su gol en el Clásico / Agencias

El propio Aubameyang explicó después que había planeado la celebración aquella misma mañana y que quería dedicar el gol a sus abuelos y a su familia. Su amigo y tatuador Álex Nicolás había sido el cómplice necesario para hacer posible la escena.

Y ahora ya no es Goku ni 'Auba', ahora es 'Aurameyang'. Reducir al gabonés a un goleador sería quedarse corto. Su carrera está llena de goles, pero también de máscaras, disfraces, referencias a superhéroes, celebraciones imposibles y una personalidad que rara vez pasa inadvertida.

Un verdadero líder

Tiene una forma de entender el fútbol que mezcla la enorme exigencia de un profesional de élite con una evidente necesidad de disfrutarlo. Eso es lo que enamoró a Barcelona y lo que está fascinando a A Coruña. Pero no confundan el disfrutar con el ser inmaduro.

El regreso a Primera tras ocho años se salda con un empate ante un Elche con más peso. El golazo de Aubameyang y las paradas de Román no bastan y muestran la exigencia de la élite. / CARLOS PARDELLAS / LCO

“Soy un jugador mayor y tengo que dar ejemplo”, reconoció el propio jugador al llegar al Deportivo. Su intención era ayudar a los jóvenes y hacerlo no solo hablando, sino entrenando, trabajando y compitiendo. Antonio Hidalgo ya había advertido de lo que podía aportar antes del regreso del Deportivo a Primera. “Auba es pura alegría”, dijo el técnico, además de definirlo como un “prodigio físico” y un ejemplo en los entrenamientos. Si ya convenció ante el Elche, contra el Málaga se confirmó.

En La Rosaleda volvió a marcar para sumar un nuevo punto en el casillero. Esta vez, en el minuto 21, tras una acción en la que Luismi Cruz encontró el desmarque del gabonés. Aubameyang controló la pelota, superó la salida del portero y volvió a celebrar. Dos jornadas, dos goles y dos partidos en los que el Deportivo se ha adelantado gracias a él.

Aubameyang conduce el balón ante la presión de Rafita / Fernando Fernández

Miguel Loureiro fue preguntado por su nuevo compañero tras el choque y la respuesta fue prácticamente una radiografía del fenómeno Aubameyang en A Coruña. “Es una pasada y una suerte contar con alguien del nivel de Auba. Es un ejemplo, está muy enchufado con el equipo, es un profesional enorme y el rendimiento que está dando es espectacular. Es un jugador diferencial”, declaró.

Así es Aubameyang, sensación de nuevo en LaLiga a los 37 años e ídolo absoluto en Riazor. Da igual si es Auba, Goku o 'Aurameyang'. Los goles se le caen de los bolsillos.