Girona - Valencia, hoy en directo: LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue en directo el partido de la Jornada 8 de LaLiga 2025/26 entre el Girona y el Valencia que se disputa en Montilivi
Sergi Bescós I Lázaro
Girona - Valencia (1-0) Media parte
Tiempo de descanso en Montilivi. Ambos equipos se van a los vestuarios. Vimos a un Girona que salió muy bien en el partido. Imponiendo su ritmo y con mucha intención con el balón controlado. El Valencia estuvo más replegado atrás y ocasionalmente encontró alguna transición ofensiva tras recuperación de balón.
¡Finaaaaal de la primera parte!
Girona - Valencia (1-0) Min 45+
La toca el Girona que busca dormir el juego. No quiere sustos en estos últimos minutos de primera parte. El Valencia que intenta presionar.
Girona - Valencia (1-0) Min 45+
Se va muy desviado el disparo de falta de Pepelu. Oportunidad pérdida para el Valencia.
Girona - Valencia (1-0) Min 45
¡Se añaden 6 minutos extra!
Girona - Valencia (1-0) Min 45
Ojo que Valencia fuerza una falta muy peligrosa en el borde del área del Girona. Puede ser una de las últimas de la primera parte.
Girona - Valencia (1-0) Min 44
Insiste el Valencia que busca el empate antes de la media parte.
Girona - Valencia (1-0) Min 42
El Girona tocando el balón en busca de dormir un poco el ritmo del juego en estos últimos minutos de la primera mitad.
Girona - Valencia (1-0) Min 40
¡Buena oportunidad por banda izquierda para Danjuma que casi consigue sorprender a Gazzaniga!
Girona - Valencia (1-0) Min 40
Corberán busca cambiar el dibujo para intentar tener más el balón. Menos de 5 minutos para la media parte.
