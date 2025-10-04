Girona - Valencia, hoy en directo: LaLiga EA Sports, en vivo

Girona - Valencia (1-0) Media parte

Tiempo de descanso en Montilivi. Ambos equipos se van a los vestuarios. Vimos a un Girona que salió muy bien en el partido. Imponiendo su ritmo y con mucha intención con el balón controlado. El Valencia estuvo más replegado atrás y ocasionalmente encontró alguna transición ofensiva tras recuperación de balón.