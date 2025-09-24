Van de Beek puede abrir la puerta a Oriol Romeu

Donny van de Beek ha hecho saltar las alarmas en el Girona. El centrocampista neerlandés, que volvía al once titular este martes en San Mamés, sufrió el último revés de su carrera deportiva con una lesión en el tendón de Aquiles que parece ser más grave de lo que se pensaba en un primer momento.

Todo sucedió en una acción fortuita; el jugador se encontraba disputando un balón cuando se torció el tobillo en mitad de la carrera. Los gestos de dolor eran un buen indicativo del posible alcance de la lesión, algo que el propio Míchel reconoció después del partido: "Veremos después de las pruebas, pero puede ser la peor noticia del encuentro".

A falta de confirmación oficial, según ha podido saber SPORT, el centrocampista tendría afectado de gravedad el tendón de Aquiles. Su tiempo de baja, a la espera de exploraciones en los próximos días, sería de unos cuatro a cinco meses, un auténtico varapalo para un jugador necesitado de minutos tras sus múltiples lesiones estos últimos años.

Van de Beek llegó el pasado verano al Girona procedente del Manchester United. A pesar del talento que atesora el neerlandés, la irregularidad en su juego y los constantes problemas físicos no han permitido ver la mejor versión del centrocampista en Montilivi. Reapareció con nueve minutos en el empate del Girona contra el Celta de Vigo y, justamente el día que regresaba a la titularidad, Donny sufrió el enésimo golpe de su carrera en forma de lesión.

Oriol Romeu entra en escena

Y en este escenario es donde entra en escena un viejo conocido del Girona: Oriol Romeu. El centrocampista de Ulldecona sigue siendo agente libre tras desvincularse del FC Barcelona este verano, aunque su futuro es toda una incógnita. Romeu ya sonó este verano como refuerzo para el Girona y la lesión de Van de Beek abriría las puertas de Oriol de nuevo a Montilivi.

En el club gironí valoran la experiencia del centrocampista, que ya conoce a la perfección al club y a su entrenador. Oriol Romeu podría apuntalar una zona del campo que queda tocada con la ausencia del lesionado Van de Beek y su llegada sería a coste cero, algo que desde el club valoran positivamente.