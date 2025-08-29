Girona - Sevilla: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Girona y Sevilla se enfrentan este sábado 30 de agosto en el Estadio Municipal de Montilivi en el partido de la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Girona - Sevilla y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Míchel llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Villarreal (5-0) y perdido ante el Rayo Vallecano (3-1), por lo que se ubica en el vigésimo lugar de la tabla con 0 puntos y -7 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Matías Almeyda registraron una derrota contra el Getafe (2-1) y una derrota contra el Athletic Club (3-2), de manera que están en el puesto número 17 con 0 puntos y -2 en el diferencial de goles.

Asimismo, cabe destacar que ambos clubes llegan con un historial bastante reñido, con seis victorias para el Girona y cinco para el Sevilla. Sin embargo, los albirrojos tienen la ventaja reciente, ya que dichas seis victorias han sido conseguidas en sus últimos siete enfrentamientos, a pesar de que el más reciente haya culminado en conquista rojiblanca.

De igual forma, el Girona se prepara para enfrentarse al Celta de Vigo, al Levante, al Athletic Club y al Espanyol en las próximas fechas de la liga, mientras que el Sevilla se topará con el Elche, el Deportivo Alavés, el Villarreal y el Rayo Vallecano.

HORARIO DEL GIRONA - SEVILLA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Girona y Sevilla, correspondiente a la Jornada 3 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 30 de agosto a las 19:30 (CET) en España.

DÓNDE VER GIRONA - SEVILLA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Girona y Sevilla se podrá ver en directo y online a través de DAZN en abierto.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.