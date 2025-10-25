En directo
LaLiga EA SPORTS
Girona - Real Oviedo, hoy en directo: LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue en directo el partido de la Jornada 10 de LaLiga 2025/26 entre el Girona y el Real Oviedo que se disputa en Montilivi
Xavi Turu
Sigue en directo el partido del Girona ante el Oviedo en SPORT.
MIN. 30, GIR 0-0 OVI
Minutos ahora para el Oviedo... Salieron a al contra los de Carrión y de nuevo Fede Viñas tuvo el primero para los suyos.
MIN. 28, GIR 0-0 OVI
¡¡La tuvo el Oviedo tras el saque de esquina!! Despejó Gazzaniga tras un cabezazo de Fede Viñas.
MIN. 28, GIR 0-0 OVI
Maduró la jugada el equipo visitante y finalizó Rondón a la media vuelta con un disparo que se fue a córner.
MIN. 27, GIR 0-0 OVI
Insiste el conjunto 'gironí' que ha gozado de dos saques de esquina prácticamente consecutivos, pero a los de Míchel les falta acierto en los últimos metros.
MIN. 22, GIR 0-0 OVI
Los locales siguen insistiendo en su ataque por la banda izquierda con Álex Moreno, Joel Roca y Witsel.
MIN. 20, GIR 0-0 OVI
Lo buscó el conjunto catalán por parte de Álex Moreno, pero la zaga ovetense despejó con acierto la jugada ofensiva de los de Míchel.
MIN. 18, GIR 0-0 OVI
El Girona busca dominar con fluidez el partido y con posesiones largas. Ahora es el Oviedo el que se defiende detrás de la pelota. Mucha presión en este partido por parte de ambos conjuntos, el que ceda puntos acabará colista.
MIN. 15, GIR 0-0 OVI
El equipo de Míchel ha dado un paso adelante en este tramo de partido y se siente un poco más cómodo sobre el tapete verde de Montilivi.
MIN. 12, GIR 0-0 OVI
Buscó el gol Rondón con un potente disparo que se marchó alto. Ha subido el ritmo de juego por parte de ambos conjuntos. Se lamentó Joel Roca después de esa acción que no pudo materializar.
MIN. 11, GIR 0-0 OVI
¡¡La tuvo el Girona!! Disparo desde la frontal del área de Joel Roca que despejó con acierto Aarón Escandell.
- ¡Raphinha no entrena a dos días del clásico!
- Ansu Fati: puerta cerrada en el Barça
- El plan del Barça con Xavi Espart
- En el Getafe no se creen lo de Uche
- Lamine, sobre el Madrid y el Porcinos de Ibai: 'Roban, se quejan...
- Las cartas de Flick para el clásico
- El sueño interrumpido de Nico e Iñaki Williams: peligra el Barça
- Lamine explica su primer entreno con el Barça: 'La cogí y me las fumaba todas