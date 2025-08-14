LALIGA
Girona - Rayo Vallecano: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports
Girona y Rayo Vallecano se enfrentan este viernes 15 de agosto en el Estadio Municipal de Montilivi en el partido de la Jornada 1 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Girona - Rayo Vallecano y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Míchel llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Nápoles (3-2), derrotado al Wolves (2-1), derrotado al Deportivo Alavés (1-0) y perdido ante el Marsella (2-0) como parte de su gira de amistosos de pretemporada.
Por su parte, los comandados por Íñigo Pérez registraron una victoria sobre el Sunderland (3-0), una derrota ante el Albion (3-2), una victoria sobre el Zwolle (5-0) y un empate con el Genk (1-1) en sus respectivos enfrentamientos de preparación para la campaña actual.
Asimismo, cabe destacar que ambos clubes se encuentran con un historial de disputas bastante parejo, ya que se distribuyen tres victorias y tres empates cada uno desde 2021 hasta la actualidad. Sin embargo, la conquista más reciente obedece a los rayistas, quienes se impusieron en su última contienda de la temporada pasada por la mínima.
De igual forma, el Girona se prepara para enfrentarse al Villarreal, al Sevilla, al Celta de Vigo y al Levante en las próximas fechas de la liga, mientras que el Rayo Vallecano se topará con el Athletic Club, el Barcelona, el Osasuna y el Celta de Vigo.
HORARIO DEL GIRONA - RAYO VALLECANO DE LALIGA EA SPORTS
El partido entre Girona y Rayo Vallecano, correspondiente a la Jornada 1 de LaLiga EA Sports, se disputa este viernes 15 de agosto a las 19:00 (CET) en España.
DÓNDE VER GIRONA - RAYO VALLECANO DE LALIGA EA SPORTS
En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Girona y Rayo Vallecano se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.
