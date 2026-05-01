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Girona - Mallorca, en directo: sigue el partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports, en vivo hoy

Sigue el partido decisivo en Montilivi entre el Girona y el Mallorca

Ounahi celebra con Francés

Ounahi celebra con Francés / Siu Wu / EFE

Migue Jorge Sánchez

El Girona recibe al Mallorca en Montilivi en un partido clave por la lucha por la salvación. Sigue el partido en directo y en vivo en SPORT.

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