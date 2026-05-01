Girona - Mallorca, en directo: sigue el partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports, en vivo hoy

En los cuatro enfrentamientos más recientes, Girona y Mallorca se han dividido victorias a dos por cada lado, aunque las dos últimas pertenecen al Girona.

La historia juega en contra del Mallorca, que nunca ha logrado escapar de Montilivi con la victoria cuando se han enfrentado en primera división. La última vez que lo consiguió fue en noviembre de 2020, cuando se midieron en segunda división.