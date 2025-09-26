En directo
LaLiga EA SPORTS
Girona - Espanyol, hoy en directo: LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue en directo el partido de la Jornada 7 de LaLiga 2025/26 entre el Girona y el Espanyol que se disputa en Montilivi
Min. 26
¡Pide penalti el Girona! Buscó el centro raso Portu y el balón le dio en el brazo al defensor. Aun así, parece que el brazo va hacia abajo.
Min. 23
Sigue intimidando el Espanyol, aunque con menor peligro.
Min. 19
El partido está bonito, con ataques de los dos equipos y poco juego en el centro del campo.
Min. 15
Bloca fácil Gazzaniga, aunque el Espanyol incomoda mucho al contraataque.
Min. 13
¡Para Gazzaniga! Volea de Roberto dentro del área que pilla a contrapié al guardameta, pero logra despejar.
Min. 11
Gran disparo de Ivan Martín desde fuera del área y tapa Dimitrovic para enviarla a córner.
Min. 9
Probó Ounahi desde fuera del área en la primera llegada local.
GIRONA 0-0 ESPANYOL | 7'
Remató dentro del área Romero, pero el disparo dio en un defensa y salió rebotado hacia su brazo. Balón para el Girona.
GIRONA 0-0 ESPANYOL | 5'
Cabezazo de Roberto que se va desviado, pero es el Espanyol el que tiene el dominio del juego por el momento.
GIRONA 0-0 ESPANYOL | 3'
Amenazaba también Pere Milla en el primer ataque perico, pero la defensa no permitió que tocara el área.
