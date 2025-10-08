Gil Marín carga contra Florentino y elogia a Laporta: "Su proyecto está muerto"

Las relaciones entre Atlético y Real Madrid no pasan por su mejor momento. La tozudez de Florentino Pérez con la creación de la Superliga europea ha provocado un cisma entre los dos clubes más representativos de la capital española. Miguel Ángel Gil Marín se encargó de volver a demostrarlo en la asamblea de la ECA (Asociación de Clubes Europeos -por sus siglas en inglés-) celebrada este miércoles en Roma.

El consejero delegado del Atlético de Madrid y único representante de un club español en el comité ejecutivo de la EFC -European Football Clubs- no dudó en cargar con dureza contra Florentino y el Real Madrid, además de elogiar al presidente del Barcelona, Joan Laporta, por su presencia en la mencionada cumbre.

Superliga

Gil Marín considera que el proyecto impulsado por el Real Madrid y con Florentino Pérez como cabeza visible "está muerto" y que así se ve en toda Europa menos en Chamartín. "La realidad es que sólo se habla en España y sin duda es por la relevancia que tienen el Real Madrid y su presidente, como impulsores de la idea. En Europa hace tiempo que se considera un proyecto muerto. Prueba de ello es que los actuales formatos, sistemas de reparto y la comercialización de derechos de televisión y patrocinios para el siguiente ciclo 2027-31, los hemos acordado entre clubes y UEFA y son completamente opuestos a los que proponía el modelo de la Superliga", apuntaba el mandatario rojiblanco.

La EFC invitó a Joan Laporta a la reunión de la capital italiana, algo que suscitó inmensidad de rumores ante un posible abandono del Barcelona de la Superliga. Gil Marín espera que así sea y que su homónimo culé, el único que respalda todavía a Florentino, deje solo al Real Madrid en el proyecto pergeñado por el empresario de la construcción.

"El Barça ha sido y debe volver a ser un actor importante en los órganos de decisión sobre nuestro sector y su futuro. El hecho de que Joan Laporta decidiese aceptar nuestra invitación y nos haya acompañado en Roma es una alegría y una buena noticia para los que defendemos que el fútbol europeo debe ser una familia unida. Debemos entender las diferencias entre unos y otros y proponer mejoras, pero siempre desde dentro. La verdad es que he visto a Joan ilusionado y comprometido con volver", expresó.

Gil Marín, en imagen de archivo / EFE

Futuro de la EFC

"ECA, ahora ya EFC, sigue creciendo en número de clubes y en peso en los foros de decisión. Esta asamblea de Roma, con más de 800 clubes, escenifica muy bien la gran unión del fútbol europeo. Aquí están presentes miembros de las 55 asociaciones que integran UEFA y de todos los tamaños: hay clubes grandes, medianos y pequeños que compiten en todas las ligas europeas. A la asamblea también ha acudido UEFA, con la que los clubes trabajan cada vez más cerca", argumentó Gil Marín, que ensalzó la figura de Nasser Al-Khelaïfi, mandatario del PSG y presidente de la asociación de clubes: "Desde su llegada al mando, la representación de los clubes en los diferentes organismos ha cambiado por completo. Ahora tenemos voz y voto, ahora somos muchos, ahora formamos parte de la toma de decisiones relevantes y gobernanza en nuestro sector, como los formatos de las competiciones, el control financiero…"..

Partido en Miami

La disputa del Villarreal-Barça en territorio estadounidense fue una de las comidillas del día en Roma. Gil Marín quitó hierro al asunto y expresó que no atenta "contra la integridad de la competición". El consejero delegado del Atlético apuntó al respecto: "Creo que contribuye al crecimiento del interés en otros territorios sobre nuestras ligas y nuestros clubes. Sin duda nos ayudará a mejorar el valor de los derechos de televisión, de nuestros patrocinios y de nuestros clubes".