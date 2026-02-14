LALIGA
Getafe - Villarreal: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports
A qué hora y dónde ver el Getafe - Villarreal de LaLiga EA Sports
Getafe y Villarreal se enfrentan hoy sábado 14 de febrero en el Coliseum en el partido de la Jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Getafe - Villarreal y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por José Bordalás llegará a la disputa luego de haber derrotado al Deportivo Alavés (2-0), empatado con el Celta de Vigo (0-0), empatado con el Girona (1-1) y perdido ante el Valencia (1-0), por lo que se ubica en el decimoprimer lugar de la tabla con 26 puntos y -9 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Marcelino García Toral registraron una victoria sobre el Espanyol (4-1), un empate con el Osasuna (2-2), una derrota frente al Real Madrid (2-0) y una derrota frente al Betis (2-1), de manera que están en el puesto número 4 con 45 puntos y +19 en el diferencial de goles.
HORARIO DEL GETAFE - VILLARREAL DE LALIGA EA SPORTS
El partido entre Getafe y Villarreal, correspondiente a la Jornada 24 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy sábado 14 de febrero a las 16:15 (CET) en España.
DÓNDE VER EL GETAFE - VILLARREAL DE LALIGA EA SPORTS
En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Getafe y Villarreal se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
