LALIGA
Getafe - Valencia: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports
A qué hora y dónde ver el Getafe - Valencia de LaLiga EA Sports
Getafe y Valencia se enfrentan este domingo 18 de enero en el Coliseum en el partido de la Jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Getafe - Valencia y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por José Bordalás llegará a la disputa luego de haber perdido contra la Real Sociedad (2-1), empatado con el Rayo Vallecano (1-1), perdido contra el Betis (4-0) y perdido contra el Espanyol (1-0), por lo que se ubica en el decimosegundo lugar de la tabla con 21 puntos y -10 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Carlos Corberán registraron un empate con el Elche (1-1), una derrota ante el Celta de Vigo (4-1), un empate con el Mallorca (1-1) y una derrota ante el Atlético de Madrid (2-1), de manera que están en el puesto número 18 con 17 puntos y -13 en el diferencial de goles.
HORARIO DEL GETAFE - VALENCIA DE LALIGA EA SPORTS
El partido entre Getafe y Valencia, correspondiente a la Jornada 20 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 18 de enero a las 14:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL GETAFE - VALENCIA DE LALIGA EA SPORTS
En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Getafe y Valencia se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.
También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
- Hansi Flick, sobre Dro, tras saber que dejará el Barça: 'Es la decepción más grande de mi vida
- Arbeloa lamenta la preparación física de Xabi Alonso: 'Tenemos mucho margen de mejora
- ¡Dro se va del Barça!
- Las razones de Dro para querer irse del Barça
- José Luis Sánchez, muy duro con el Barça pese a la victoria ante el Racing: 'Es un equipo casi vulgar
- La profecía de Flick el 26-N que sigue dando que hablar
- Furor en redes por la narración del gol del Albacete de Juan Carlos Rivero: 'Tarda 6 segundos en narrar el gol
- La 'Ley Wenger' empieza a generar efecto: la Premier da un 'margen' en sus fueras de juego