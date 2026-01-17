Getafe - Valencia: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Getafe y Valencia se enfrentan este domingo 18 de enero en el Coliseum en el partido de la Jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Getafe - Valencia y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por José Bordalás llegará a la disputa luego de haber perdido contra la Real Sociedad (2-1), empatado con el Rayo Vallecano (1-1), perdido contra el Betis (4-0) y perdido contra el Espanyol (1-0), por lo que se ubica en el decimosegundo lugar de la tabla con 21 puntos y -10 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Carlos Corberán registraron un empate con el Elche (1-1), una derrota ante el Celta de Vigo (4-1), un empate con el Mallorca (1-1) y una derrota ante el Atlético de Madrid (2-1), de manera que están en el puesto número 18 con 17 puntos y -13 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL GETAFE - VALENCIA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Getafe y Valencia, correspondiente a la Jornada 20 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 18 de enero a las 14:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL GETAFE - VALENCIA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Getafe y Valencia se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.