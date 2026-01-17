Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid - LevanteDroDónde ver Madrid - LevanteAlineación Real MadridDakar campeónUnited - CityAugusto FernándezReal Sociedad - Barcelona horarioReal Sociedad - Barcelona alineacionesRaphinhaArbeloaCuartos Copa del ReyRivales Barcelona CopaManoloGemma MengualJosé ElíasJorge TabetOpen Australia 2026Europeo Balonmano 2026Clasificación DakarPartidos Open de Australia hoyHorario AlcarazPlayoffs NFL 2026Semifinales Copa ÁfricaMercado de Fichajes hoyGabriel Rufián
instagramlinkedin

LALIGA

Getafe - Valencia: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

A qué hora y dónde ver el Getafe - Valencia de LaLiga EA Sports

Valencia, en su empate con el Elche (1-1) de LaLiga EA Sports

Valencia, en su empate con el Elche (1-1) de LaLiga EA Sports / ElDesmarque

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Getafe y Valencia se enfrentan este domingo 18 de enero en el Coliseum en el partido de la Jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Getafe - Valencia y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por José Bordalás llegará a la disputa luego de haber perdido contra la Real Sociedad (2-1), empatado con el Rayo Vallecano (1-1), perdido contra el Betis (4-0) y perdido contra el Espanyol (1-0), por lo que se ubica en el decimosegundo lugar de la tabla con 21 puntos y -10 en el diferencial de goles.

Bordalás, al límite antes de recibir al Valencia

Bordalás, al límite antes de recibir al Valencia

Por su parte, los comandados por Carlos Corberán registraron un empate con el Elche (1-1), una derrota ante el Celta de Vigo (4-1), un empate con el Mallorca (1-1) y una derrota ante el Atlético de Madrid (2-1), de manera que están en el puesto número 18 con 17 puntos y -13 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL GETAFE - VALENCIA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Getafe y Valencia, correspondiente a la Jornada 20 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 18 de enero a las 14:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL GETAFE - VALENCIA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Getafe y Valencia se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL