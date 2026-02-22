Getafe - Sevilla: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Getafe y Sevilla se enfrentan hoy domingo 22 de febrero en el Coliseum en el partido de la Jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Getafe - Sevilla y dónde ver el partido en España.

Tras ocho jornadas consecutivas sin ganar en liga, José Bordalás dio unas sentidas declaraciones hace un par de fechas, asegurando que "si el club considera que yo soy un problema, ya sabe lo que tiene que hacer". Sin embargo, los ánimos se han calmado ahora que los azulones sumaron dos victorias al hilo (Deportivo Alavés y Villarreal), permitiéndoles alejarse de la zona de descenso.

"No tengo nada que decir. Lo único, que yo vine en una situación agónica al Getafe en mi segunda etapa. Llevo nueve años dejándome la vida aquí", narraba el director técnico a principios de mes, y lo ha vuelto a constatar con resultados, sobre todo considerando que se enfrentan a un Sevilla que ya derrotaron más temprano en la temporada.

El combinado andaluz, por su parte, se encuentra en unas circunstancias semejantes en lo que a su posición en la tabla se refiere, aunque con solo dos puntos separándolo de la zona roja. Tras dos empates y una derrota, el equipo de Matías Almeyda ha dejado ir muchos puntos valiosos que, en este momento, serían indispensables para abordar el cierre de la temporada con más calma.

Con el Betis, el Barcelona y el Atlético de Madrid entre sus rivales de las próximas seis jornadas, los blanquirrojos están en la obligación de subir escaños a través de los duelos más accesibles, aunque justo se toparán con el Getafe con bajas como las de Juanlu Sánchez (expulsado contra el Alavés), quien forma parte de la lista de ahora dos sancionados y cinco lesionados con los que el Sevilla no cuenta para la presente fecha.

HORARIO DEL GETAFE - SEVILLA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Getafe y Sevilla, correspondiente a la Jornada 25 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 22 de febrero a las 14:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL GETAFE - SEVILLA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Getafe y Sevilla se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.