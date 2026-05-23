Getafe - Osasuna: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Getafe y Osasuna se enfrentan hoy sábado 23 de mayo en el Coliseum en el partido de la Jornada 38 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Getafe - Osasuna y dónde ver el partido en España.

De esta manera, los azulones se presentan ubicados en el puesto número 7 de la tabla, actualmente clasificados a Conference League. Sin embargo, los de José Bordalás no solo aún tienen oportunidad matemática de acceder a la Europa League, sino que pueden quedar fuera directamente de ambos torneos continentales.

Para la última fecha, Athletic Club, Espanyol, Valencia y Rayo Vallecano llegan con posibilidades numéricas de tumbar la plaza del Getafe, de manera que están obligados a ganar si desean asegurar su paso a cualquiera de ambas competiciones.

Semejantemente, aunque en otras circunstancias, los de Alessio Lisci acumulan cuatro derrotas consecutivas en LaLiga y, por lo tanto, su permanencia en la categoría peligra, pues se ubican en el puesto número 16 de la tabla, a tan solo dos puntos del Girona y a tres del Mallorca.

En este contexto, a la escuadra rojilla le basta con un empate para asegurar su permanencia, mientras que no sumar puntos dejaría en las derrotas del club bermellón y el club albirrojo la única posibilidad de que el Osasuna no caiga en LaLiga HyperMotion.

Si ganan tanto el Girona como el Mallorca, se producirá un triple empate del cual el Osasuna resulta perdedor, pero esta tan sola es una de las múltiples combinaciones matemáticas que pueden manifestarse en la jornada final, obligando a los de Lisci a perseguir los tres puntos cueste lo que cueste.

HORARIO DEL GETAFE - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Getafe y Osasuna, correspondiente a la Jornada 38 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy sábado 23 de mayo a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL GETAFE - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Getafe y Osasuna se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1.

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