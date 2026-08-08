El Getafe empata contra el Tottenham en su último partido de pretemporada

El Getafe empató a un gol en su visita al Tottenham en Hotspur Way, la ciudad deportiva del equipo londinense, después de adelantarse por medio de Risco y recibir el tanto de la igualada cinco minutos después.

La primera mitad estuvo muy igualada entre dos equipos con un rodaje similar después de las vacaciones de verano. El Getafe tenía en mente la reciente lesión del nigeriano Christantus Uche, que sufrió una entrada contra el Mónaco que hará que se pierda toda la temporada.

Los goles llegaron en la segunda parte. Los azulones golpearon primero con un gol de Risco mediada la segunda mitad. Cinco minutos más tarde, el Tottenham respondió por medio de Gallagher, que se metió en el área y superó a David Soria por abajo para poner el empate en el marcador. Ese fue el resultado final.

Hasta esta cita, el Tottenham contaba todos su partidos de pretemporada por victorias (contra MK Dons, Auckland, Sydney y Chelsea). El debut en la Premier League está previsto para el sábado 22 de agosto en el feudo del Brentford.

Por su parte, los azulones acumulan dos victorias, dos empates y dos derrotas en sus partidos amistosos. El encuentro frente al Tottenham fue su última prueba del verano antes de hacer su estreno oficial en LaLiga, el próximo 15 de agosto ante el Alavés en Mendizorroza.

Ficha técnica:

1 - Tottenham: Kinsky, Robertson, Van Hecke, Gallagher, Tel, Gray, Bergvall, Tonali, Davies, Moore y Richarlison.

1 - Getafe: David Soria, A. García, Djené, Abqar, Moha, Mangala, Risco, Ebra, Pachón, Montes y Martín Satriano. Entraron como sustitutos Terrats, Kiko Femenía, Davinchi, Zaid, Curro y Mayoral.

Goles: 0-1, min. 56: Risco. 1-1, min. 61: Gallagher.

Árbitro: amonestó a Ebrahima Drammeh (m.49) por parte del Getafe.

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Incidencias: partido amistoso de pretemporada disputado en el centro deportivo Hotspur Way.