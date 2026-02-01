Getafe - Celta de Vigo: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Getafe y Celta de Vigo se enfrentan hoy domingo 1 de febrero en el Coliseum en el partido de la Jornada 22 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Getafe - Celta de Vigo y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por José Bordalás llegará a la disputa luego de haber empatado con el Girona (1-1), perdido contra el Valencia (1-0), perdido contra la Real Sociedad (2-1) y empatado con el Rayo Vallecano (1-1), por lo que se ubica en el decimoséptimo lugar de la tabla con 22 puntos y -11 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Marco Garcés registraron una derrota ante la Real Sociedad (3-1), una victoria sobre el Rayo Vallecano (3-0), una victoria sobre el Sevilla (1-0) y una victoria sobre el Valencia (4-1), de manera que están en el puesto número 7 con 32 puntos y +6 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL GETAFE - CELTA DE VIGO DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Getafe y Celta de Vigo, correspondiente a la Jornada 22 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 1 de febrero a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL GETAFE - CELTA DE VIGO DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Getafe y Celta de Vigo se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.