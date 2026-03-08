Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Getafe-Betis estuvo detenido 5 minutos por un enfrentamiento entre los ultras en las gradas

Unos ultras del Getafe intentaron llegar a la zona de los hinchas del Betis, lo que provocó la intervención policial y la interrupción del partido

Altercados en las gradas durante el partido de LaLiga entre el Getafe y el Betis

El Getafe-Betis tuvo que pararse durante aproximadamente cinco minutos por una actuación policial sobre los ultras del conjunto azulón, que intentaron acceder a la zona de los hinchas del conjunto sevillano y fueron detenidos por los cuerpos de seguridad del estado.

A los siete minutos, el árbitro paró el choque justo después de que miembros de los 'Comandos Azules' y de los 'Cachorros' intentaran llegar a una de las esquinas del Coliseum cercanas al mismo fondo en el que se encuentran los hinchas más radicales del Getafe.

La policía llegó a tiempo para interponerse entre ambas aficiones y después los jugadores del Getafe intentaron poner calma en una situación tensa que terminó cinco minutos después cuando se reanudó el partido.

