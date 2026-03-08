LALIGA
El Getafe-Betis estuvo detenido 5 minutos por un enfrentamiento entre los ultras en las gradas
Unos ultras del Getafe intentaron llegar a la zona de los hinchas del Betis, lo que provocó la intervención policial y la interrupción del partido
EFE
El Getafe-Betis tuvo que pararse durante aproximadamente cinco minutos por una actuación policial sobre los ultras del conjunto azulón, que intentaron acceder a la zona de los hinchas del conjunto sevillano y fueron detenidos por los cuerpos de seguridad del estado.
A los siete minutos, el árbitro paró el choque justo después de que miembros de los 'Comandos Azules' y de los 'Cachorros' intentaran llegar a una de las esquinas del Coliseum cercanas al mismo fondo en el que se encuentran los hinchas más radicales del Getafe.
La policía llegó a tiempo para interponerse entre ambas aficiones y después los jugadores del Getafe intentaron poner calma en una situación tensa que terminó cinco minutos después cuando se reanudó el partido.
- Athletic Club - Barça, en directo: Alineaciones, horario y dónde ver el partido de Liga
- Ferrero y su aviso a Alcaraz: 'Me equivoqué, pero las distracciones cada vez son más golosas
- Mbappé y Ester Expósito, cazados en París: las imágenes que hacen arder al madridismo
- La continuidad de Dro, en peligro
- Athletic - Barça: un once para mantener el equilibrio de las rotaciones
- Flick confirmó el motivo de la sustitución de Marc Bernal
- La rutina de entreno de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno (54 años): 'Hago bicicleta de montaña, pesas y salgo a correr
- El Real Madrid se queda sin blanca: solo 3,4 millones en caja