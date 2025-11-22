Getafe - Atlético de Madrid: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Getafe y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 23 de noviembre en el Coliseum en el partido de la Jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Getafe - Atlético de Madrid y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por José Bordalás llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Mallorca (1-0), vencido al Osasuna (2-1), vencido al Athletic Club (1-0) y perdido ante el Real Madrid (1-0), por lo que se ubica en el octavo lugar de la tabla con 17 puntos y -2 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Diego Simeone registraron una victoria sobre el Levante (3-1), una victoria sobre el Sevilla (3-0), una victoria sobre el Betis (2-0) y una victoria sobre el Osasuna (1-0), de manera que están en el puesto número 4 con 25 puntos y +13 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL GETAFE - ATLÉTICO DE MADRID DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Getafe y Atlético de Madrid, correspondiente a la Jornada 13 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 23 de noviembre a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL GETAFE - ATLÉTICO DE MADRID DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Getafe y Atlético de Madrid se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

