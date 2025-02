Gerard Piqué: "La Masia es talento, la Fábrica talonario"

En un evento celebrado en la sede de la competición en Madrid, ambos exfutbolistas dejaron claro que la rivalidad entre Barcelona y Real Madrid sigue viva, aunque con mucho humor de por medio.

Uno de los momentos más comentados fue cuando Piqué lanzó una de sus clásicas pullas: "La Masia es a base de talento, el Madrid en talonario". A lo que Casillas, sin quedarse atrás, respondió: "El Barça lo ha tenido que hacer porque no había talonario".

Piqué no dudó en sacar el tema del comunicado del Real Madrid, por el que más tarde fue preguntado. Sobre la polémica, el catalán fue contundente: "Lo del comunicado es una cortina de humo, lo llevan haciendo 120 años. Encienden las máquinas cuando las cosas no van bien, estamos acostumbrados". A lo que Casillas respondió: "me parece bien el comunicado, el club tiene que defender sus intereses".

Entre risas y bromas, también hubo espacio para recordar momentos icónicos del fútbol. Piqué no dudó en afirmar que "el mejor partido de la historia del Barça fue el 2-6 contra el Madrid", mientras que al hablar del Real Madrid y su historia, ironizó: "El mejor gol de la historia del Madrid fue en fuera de juego, ni con comunicado ni con nada", en referencia a la victoria madridista ante la Juventus en la final de la Champions de 1998.

En cuanto a la actualidad azulgrana, Piqué analizó la competencia en la defensa del Barcelona y se mostró confiado: "Iñigo Martínez o Araújo: es imposible comparar, tienen características distintas. Iñigo sale mejor con la pelota, Araújo por arriba va muy bien. Juegue quien juegue, estoy tranquilo".

Sobre la portería azulgrana, no se mostró preocupado a pesar de lo que implica no contar con Ter Stegen: "Estar sin tu portero titular te cambia mucho. Es el jugador que, si las cosas van bien, no lo cambian nunca. Estás acostumbrado a ciertas cosas con ese portero, y solo con cambiarlo, los automatismos se modifican. En el Barça se está llevando muy bien, los resultados están ahí. El rendimiento que están dando es bueno".

Durante la grabación del spot, el ambiente fue distendido, con varias bromas entre ambos. Al final del acto, Casillas intentó presionar a Piqué en una simulación de lanzamiento de penaltis, pero el exdefensa del Barcelona le respondió con sorna: "La presión de Iker nunca ha funcionado".