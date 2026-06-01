Las gangas del descenso: talento de Primera a precio asequible

El descenso siempre deja heridas deportivas y económicas. También abre la puerta a un mercado de oportunidades para los clubes de Primera. Mallorca, Girona y Real Oviedo han consumado su caída a Segunda División tras una temporada marcada por la irregularidad, los cambios de rumbo y una lucha por la permanencia que se resolvió en la última jornada.

El Oviedo ya llevaba semanas condenado, mientras que Mallorca y Girona cayeron en un desenlace agónico en el que Osasuna, Elche y Levante terminaron salvándose. Especialmente doloroso fue el caso del Girona, apenas dos años después de tocar el cielo con la clasificación para la Champions League.

Ahora comienza otro campeonato: el del mercado. Con presupuestos reducidos y necesidad de aligerar masa salarial, varios futbolistas buscarán seguir en la élite del fútbol español lejos de sus actuales clubes. Y ahí aparecen las grandes gangas del verano.

Resumen, goles y Highlights del Girona FC 1 - 1 Elche CF de la jornada 38 de LaLiga EA Sports / LALIGA

Muriqi y Jan Virgili lideran la lista de salidas

El descenso bermellón obliga al Mallorca a replantear gran parte de su proyecto. Martín Demichelis seguirá al frente del equipo pese al golpe deportivo, pero la dirección deportiva sabe que será imposible retener a varias de sus piezas más cotizadas.

El gran nombre es el de Vedat Muriqi. El kosovar ha vuelto a ser uno de los delanteros más determinantes del campeonato y varios clubes de Primera siguen de cerca su situación. Su capacidad para jugar de espaldas, dominar el área y generar ventajas le convierten en una opción muy apetecible para equipos que buscan gol inmediato.

Muriqi, durante el partido contra el Real Oviedo. / Instagram Vedat Muriqi

Otro nombre a seguir es el de Jan Virgili, una de las irrupciones jóvenes con mayor proyección del club balear. El extremo ha despertado interés por su desborde y margen de crecimiento, y podría encontrar acomodo en un proyecto de Primera que apueste por talento joven nacional. Además, su cláusula se ha desplomado hasta los 12 millones de euros.

Reconstrucción obligada en el Oviedo

El regreso del Oviedo a Primera apenas duró una temporada. El conjunto asturiano nunca logró estabilizarse y terminó pagando muy caro su falta de regularidad. El Grupo Pachuca ya trabaja en una reconstrucción profunda para intentar regresar cuanto antes a la máxima categoría.

Entre los jugadores con mercado destaca Federico Viñas. El delantero uruguayo mantiene cartel en LaLiga gracias a su agresividad ofensiva y los nueves goles firmados en este curso. También apunta a salir Haissem Hassan. El extremo ha sido uno de los pocos futbolistas capaces de desequilibrar en el uno contra uno en un Oviedo muy limitado ofensivamente.

El partido Mallorca-Real Oviedo, en imágenes / Agencias

Desmantelamiento casi inevitable en el Girona

El caso del Girona es probablemente el más llamativo. De jugar la Champions y convertirse en el equipo revelación de Europa a caer a Segunda en apenas dos temporadas. El final de ciclo ya ha comenzado con la salida de Míchel, símbolo de la etapa más brillante del club catalán.

El descenso obligará a una revolución profunda y varios nombres importantes buscarán acomodo en Primera. El delantero ucraniano Vladyslav Vanat aparece como una de las piezas más atractivas del escaparate. También podrían abandonar Montilivi futbolistas contrastados como Bryan Gil y Azzedine Ounahi, dos jugadores con talento diferencial y nivel de sobra para seguir en la élite.

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Azzedine Ounahi, en acción ante el Villarreal / David Borrat / EFE

La lista continúa con perfiles experimentados y de gran valor de mercado. Álex Moreno, Donny van de Beek o Abel Ruiz representan oportunidades de mercado para proyectos que necesiten rendimiento inmediato. El verano acaba de empezar, pero el mercado ya mira hacia los descendidos. Porque donde unos ven ruina deportiva, otros encuentran auténticas gangas de Primera.